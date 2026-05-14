Crnogorski rukometaši su bili blizu velikog preokreta protiv Slovenije, na kraju su morali da se pomire s minimalnim porazom pred revanš baraža za Svjetsko prvenstvo.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Fenomenalna atmosfera, fanatični "lavovi" - dugo je "Morača", nekada neosvojiva tvrđava, čekala pravu predstavu rukometaša Crne Gore. Dočekala je ovog maja u prazničnoj atmosferi, ali nekada ni to nije dovoljno.

Naš nacionalni tim nije razočarao, vratio se iz minus sedam, poveo i dugo bio ravnopravan rival sa Slovenijom - selekcijom koja je stigla do polufinala posljednjih Olimpijskih igara - li u finišu nije imao snage za čudo.

Crna Gora je poražena u prvom meču baraža za Svjetsko prvenstvo (29:28), turnir u Njemačkoj pred revanš u Kopru možda sada izgleda dalje, ali nakon razočarvajućeg Evropskog prvenstva momci Dijdijea Dinara sada mogu da budu ponosni na sve što su prikazali.

Nošeni sjajnom atmosferom u našoj najvećoj dvorani i klasom novog kapitena Branka Vujovića i golmana Nebojša Simića "lavovi" su poveli 1:0 i 2:1, ali brzo su "zmajčeki" pokazali zbog čega su jedna od najjačih ekipa svijeta.

Napad Crne Gore u tim trenucima bio je bez ideje, Dinar je pokušavao promjenama bekova, ali pravih akcija dugo tokom prvog poluvremena nije bilo, niti prolaza pored dva slovenačka diva Boruta Mačkovšeka i Blaža Blagotinšeka.

S druge strane, kod ekipe Uroša Zormana sve je u tim trenucima u ofanzivi teklo glatko, fenomenalni Blaž Janc je inspirisao igru gostiju, pa je Slovenija kroz nekoliko lijepih akcija brzo odletjela na velikih 16:9.

Kada se činilo da je sve izgubljeno, stigla je prava reakcija u finišu prvog dijela, i to nakon što je Crna Gora pet i po minuta bila bez gola - Stefan Čavor, Luka Radović i Miodrag Ćorsović smanjili su na 16:12, a "Morača" je ponovo proključala.

Duh starih vremena kao da se vratio, "lavovi" su pokazali zbog čega nose taj nadimak, napad je konačno bio prvi, a Radojica Čepić, Ćorsović i Milorad Bakić su zategli odbranu, pa je lepršava igra Sloveneca brzo je nestala.

Prednost gostiju polako se topila, pogađali su Ćorsović, Miloš Vujović i Milorad Bakić, a Čepić je u 39. minutu doveo naš nacionalni do prvog vođstva od one sa početka (19:18).

Oproštaj velikog kapitena Radovića i velikog borca Lazovića

Dvojica "lavova" koji su više od decenije branili boje Crne Gore i zvanično su se oprostila o najdražeg dresa. Rukometni savez Crne Gore uoči meča sa Slovenijom upriličio je oproštaj za Mirka Radovića, Vuka Lazovića, kao i za fizioterapeuta Andriju Damjanovića.

Doskorašnji kapiten Mirko Radović debitovao je još 2011, a nastupio je na osam velikih takmičenja. Pivot Vuk Lazović, koji je dres Crne Gore nosio od 2015, bio je dio generacije koja nastupila na pet evropskih i Svjetskom prvenstvu

Fizioterapeut Damjanović je deset godina bio dio stručnog štaba naših selekcija.