Amerikanac Endi Rodik se ne usuđuje da otpiše najboljeg tenisera u istoriji Novaka Đokovića.
Nekadašnji grend slem šampion Endi Rodik ne sme da se kladi protiv najboljeg tenisera u istoriji Novaka Đokovića na predstojećem Rolan Garosu. Iako je srpski as doživio neočekivan poraz na startu Mastersa u Rimu, Amerikanac se ne usuđuje da ga otpiše na glavnom događaju na šljaci.
Ipak, neshvatljiv mu je njegov potez da se na prijavi na turnir u Ženevi gdje je slavio prošle godine, a potom stigao do polufinala Rolan Garosa.
"Nismo zabrinuti zbog Novaka u ovom trenutku, zar ne? On skida rđu. Prošle godine je uradio isto, izgubio je od nekoga, da li je to bio Tabilo? Gubi na ovim malim turnirima, a onda stiže do polufinala svakog grend slema!", počeo je Rodik u svom podkastu.
Otpisivali su ga mnogi tokom prošle sezone, a on je mimo svih očekivanja uspio da stigne do sva četiri grend slem polufinala, a onda i ove godine do finala Australijan Opena.
"Idioti, kladite se protiv mene": Amerikanac kaže da Đoković traži varnicu za Rolan Garos
"Obećao sam sebi da se više neću kladiti protiv njega, tako da jednostavno ne mogu to da uradim. On je kao teniser sa skraćenim radnim vremenom koji je i dalje četvrti na svijetu. Apsurdno je, kao da nam kaže: 'U redu, idioti, zašto se svi ne kladite protiv mene!", živopisan je bio Rodik.
Amerikanac kaže da Đoković najbolje igra onda kada je potpuno otpisan. "Njemu treba neko da izađe i kaže da je gotov. Ako neko izađe i to kaže, kladiću se na njega da će osvojiti finale. On je prilično dobar u tome da bijes pretvori u snagu, pa ćemo vidjeti gdje će to dovesti."
Gdje je Đoković?
Srpski as se posle poraza u drugom kolu Mastersa u Rimu vratio u Atinu gde će nastaviti pripreme za Rolan Garos. Na pariskoj šljaci neće biti Karlosa Alkaraza koji je doživio težu povredu i preskočiće veći dio sezone na šljaci. Novak je i dalje četvrti na planeti i ostaje mu da se nada da Janik Siner ne bude u njegovoj polovini žrijeba, već da potencijalni okršaj gledamo tek u finalu. Velika je nepoznanica u kakvom fizičkom stanju će Novak stići na Rolan Garos, pošto nije zvanično govorio o problemima sa kojima se susreo u Rimu.