Satnica meča četvrtfinala Mastersa u Rimu poklopila se sa odigravanjem finala Kupa Italije između Lacija i Intera.

Nevjerovatna scena dogodila se tokom četvrtfinalnog meča na Mastersu u Rimu između Rafaela Hodara i Lućiana Darderija. Duel je morao da bude prekinut zbog velike količine dima koja se nadvila na stadionom "Foro Italiko".

Italijan i Španac su svoj okršaj počeli nešto prije 23 časa, a upravo se tada na Olimpijskom stadionu igralo finale Kupa Italije između Lacija i Intera. "Nezoazuri" su na kraju slavili sa 2:0, a zbog ogromne količine pirotehnike bijeli oblak dima se nadvio nad Rimom.

The court in the Rafa Jodar and Luciano Darderi match in Rome is covered in a fog of smoke from the fireworks that went off at the football stadium next door.



Very tough to see… ELC can’t track the ball… so the match is delayed.



Wow.



Never seen a smoke like this on a…pic.twitter.com/PGRm848VoL — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)May 13, 2026

Vidljivost na terenu je bila smanjena, pa je sudija morao da prekine meč koji se završio nešto prije dva sata poslije ponoći. Tri sata je trajao okršaj Hodara i Darderija, da bi Italijan izvojevao veliku pobjedu i plasman u polufinale pred domaćom publikom - 7:6, 5:6, 6:0.