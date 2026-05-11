Španski teniser Rafael Nadal govorio je o rivalstvu "velike trojke".

Izvor: José Morón/X/Printscreen

Španski velikan Rafael Nadal još jednom je govorio o rivalstvu sa Novakom Đokovićem i Rodžerom Federerom. Njih trojica su obilježila jednu tenisku eru, a po čemu su to različiti Srbin i Švajcarac sa kojima je vodio najveće bitke na terenu?

Nadal je na kraju završio karijeru sa 22 grend slem titule, Federer ih je sakupio 20, dok Đoković ima 24 i još uvijek se takmiči na jako visokom nivou. Nije tajna da su Španac i Švajcarac imali svoju bajku i svoje rivalstvo, dok nije došao Srbin i pokvario im planove.

Novak je polako gradio svoj put i na kraju im preoteo brojne rekorde i jako dobro se snašao u ulozi antiheroja. U zapadnim zemljama su njegovi uspjesi potcjenjivani, doživio je brojne nepravde, ali konačno je stiglo njegovih pet minuta.

Srpski as iz sezone u sezonu pomjera i granice, iako će uskoro napuniti 39 godina. Njegova dugovječnost na ATP turu je najveća inspiracija mladim sportistima, dok njegovi rivali polako padaju u zaborav.

Pokušao je Nadal još jednom da objasni zašto mu je Federer omiljeni rival. "Njegov tenis je bio magičan. Federer je bio čisti talenat. Inspiracija", rekao je Nadal i nastavio izlaganje o Đokoviću:

"Naravno, imao je i Đoković talenat, ali je kod njega više bila izražena radna etika i pobjednički mentalitet. Jako ih je teško uporediti. Dvije različite osobe, dvije različite karijere, različitim putevima su došli do vrha i savršenstva."

Rafa Nadal define a sus dos grandes rivales en el tenis.



️ “Federer era talento puro. Inspiración”



️ “Djokovic tenía una ética de trabajo y una mentalidad ganadora difícil de comparar”



¿Qué os parece esta explicación de ambos?pic.twitter.com/IKQpE7owy9 — José Morón (@jmgmoron)May 11, 2026

Kako je Đoković pričao o najvećim rivalima?

Srpski as je jednom prilikom pričao o dugovječnosti i najvećim rivalima u svijetu sporta. Nije moglo da prođe bez osvrta na borbe sa Špancem i Švajcarcem.

"Ta istrajnost je ono što me motiviše kod njih i vjerujem da je i obratno. Sa Federerom i Nadalom, moja dva najveća istorijska rivala, to je takođe bio slučaj. Oni su me vukli. Zbog njih sam ja postao teniser koji sam danas i koji sam bio do sada. Zbog toga što su me pobjeđivali u ranim fazama moje karijere", rekao je Đoković i dodao:

"Morao sam da nađem način da se izdignem i da nađem način da ih pobijedim u najvažnijim mečevima. Kroz tu spoznaju i usavršavanje sam spoznao i samog sebe i da je nebo granica. Tako gledam i na sve velike sportiste iz drugih sportova."