Neverovatan potez na FNC30 u Zadru i spektakularan nokaut Argentinca Staropolija koji će se vrtjeti dugo na TV špicama

Kakva ludnica u Zadru na FNC30. Bilo je svega i svačega, neverovatnih borbi, ali i jedan potez o kom pričaju svi ljubitelji ovog sporta. Izveo ga je Argentinac Laureano Staropoli koji je uradio nešto što se rijetko viđa. Nokautirao je Vaheda Nažanda na nevjerovatan način. Oko dva minuta je trajala borba.

Do trijumfa je argentinski borac stigao na zaista spektakularan način. Iz okreta je desnom nogom udario rivala u glavu. Savršeno, kao u video igrici. Avganistanski predstavnik je "pao kao pokošen" i to je bio kraj. Potez koji će se danima vrteti na TV špicama i po društvenim mrežama.

Staropolijev potez je podsetio i na dva poteza iz prošlosti. Neke je podsjetio na nokaut Edsona Barboze u meču protiv Terija Etima, ali i na majstoriju Marurisija Rufija protiv Bobija Grina. Da ne dužimo, pogledajte jedan od najbrutalnijih nokauta u istoriji FNC.