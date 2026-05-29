Karlik Džouns je posle poraza Partizana pričao o treneru Đoanu Penjaroji i isključenju.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Partizan neće igrati u finalu srpskog šampionata pošto je u Nišu izgubio od FMP-a (92:79). "Panteri" će u finale fajnal-fora, a poslije tog meča je Karlik Džouns pričao sa novinarima. Priznao je da mu je teško pao poraz.

"Težak poraz. Mislim da nismo igrali dobro danas. Pojavili smo se na meču prekasno. Čestitam njima, bili su agresivniji, igrali bolje i iskreno su više zaslužili. Mi smo se prekasno vratili u meč. Moramo da okrenemo stranu, nije gotova sezona. Imamo finale ABA lige i velikog protivnika. Moramo da okrenemo fokus. Htjeli smo da dobijemo meč, nije se desilo", rekao je Džouns.

Vidi opis Karlik Džons: "Nikad Đoana Penjaroju nisam vidio ovako bijesnog" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 15 / 15 AD

Tvrdi da su crno-bijeli željeli pobjedu i da nisu "već glavom bili u finalu ABA lige protiv Dubaija".

"Ne bih rekao da smo već razmišljali o Dubaiju. Unikatna je situacija. Imali smo pun sastav, pa je sada drugačiji, ostali smo bez dosta igrača za ovo takmičenje. Teško je, moraš za to da se spremiš, trebalo je da igramo mnogo bolje. Nije bilo dobro. Znamo šta je ulog, imamo finale ABA lige, ali smo htjeli da se takmičimo u svakom meču, ne izlaziš sa željom da izgubiš."

"Nikad Penjaroju ovako bijesnog nisam vidio"

Pogledajte 02:57 Karlik Džouns: Penjaroja nam se izvinio u svlačionici Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Priznao je Karlik da nikada nije vidio trenera Đoana Penjaroju toliko ljutog kao kada je isključen u posljednjoj četvrtini.

"Ne, nikada ga nisam vidio ovoliko bijesnog. Bjesnio je i ranije, ali je i meni ovo bilo zbunjujuće. Bio sam pored njega, tražili smo samo da se pregleda situacija. Dobio je tehničku. Kako? Nemam pojma. Pitao sam i sudiju, bio sam zbunjen kako je dobio tehničku. Neke stvari su van kontrole."

Taj detalj je ekipu motivisao dodatno, a Španac je poslije toga u svlačionicu došao da se izvini.

"Svaki put kada trener pokaže borbu i agresiju, kao što ste mogli da vidite. Izbacili su ga, to nas je 'zapalilo', pokušali smo da dobijemo meč za njega. Bilo je neočekivano. Došao je u svlačionicu, izvinio nam se. Nije bilo nikakvog razloga da to uradi, nije trebalo da se izvinjava, ali to se dešava. Isključenje nam je dalo motivaciju", zaključio je Džouns.

(MONDO)