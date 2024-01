Novak Đoković je odmah posle meča pogledao na tribine i obratio se Dinu Prižmiću, njegovoj porodici i navijačima.

Novak Đoković se propisno namučio u prvom kolu Australijan opena, pošto je pobijedio mladog 18-godišnjeg Dina Prižmića 6:2, 6:7, 6:3, 6:4 tek posle četiri sata igre. Nakon duela on je pozvao publiku da aplaudira Prižmiću, a odmah na terenu je u intrervju istakao koliko je impresioniran igrom 18-godišnjeg Splićanina.

"On je zaslužio svaki aplauz, svaki pozdrav on je nevjerovatan, tako dobar i perspektivan u tako ranoj fazi karijere. Ovo je njegov momenat, uspio je da se bori iako je bio gubio 4:0 u poslednjem setu, Posebno je dobro igra u drugom i trećem setu. Mnogo me je rastrčavao, mogu samo komplimente da mu uručim zbog načina na koji konstruiše svoju igru. Koristio je svaki centimetar terena! Nevjerovatan nastup jer ima samo 18 godina i nikada nije imao ovakvo iskustvo. Velike čestitke njemu, njegovoj porodici i stručnom štabu ovdje. Ja svakako hoću da budem u njegovom uglu, nadam se da će me pozvati, jer sam siguran da će uraditi mnoge velike stvari", rekao je veliki Novak Đoković na kraju meča.

Džim Kurijer, dvostruki osvajač Australijan opena koji ga je intervjuisao ga je upitao kako se osjeća u ovom momentu, da li je sve u redu sa njegovim zdravljem i formom. Znamo da ga je mučila povreda.

"Imam 36 godina i dobro sam, zaista sam se trudio da uživam u ovom meču. Mnogo je bilo teških momenata, ali to je zbog Dina i njegove igre. Bio je jako fizički jak, bilo je dosta i klizavo. Imao sam neke dobre i neke loše momente, ali ovdje sam iz godine u godinu i spreman sam. Imao sam jako malo vremena između sezona, ali sada ču se truditi da podignem formu", rekao je srpski teniser.