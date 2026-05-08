Novak Đoković je poslije poraza na turniru u Rimu odbio da odgovori na pitanje novinara na konferenciji. Pričao je detaljno o planovima i željama.

Novak Đoković ispao je već u drugom kolu turnira u Rimu. Izgubio je od Dine Prižmića već u svom prvom meču na turniru (2:6, 6:2, 6:4). Bilo je vidno da ima zdravstvene probleme i da ne može da igra ni da se kreće kako želi. Problemi sa disanjem bili su vidljivi poslije osvojenog prvog seta. Upravo je prvo pitanje novinara na konferenciji bilo o tome i srpski as je odbio o tome da priča.

"Nadam se da razumijete da o tome ne želim da pričam. Hoću da čestitam Dini, zaslužio je pobjedu. Došao sam da bih odigrao meč ili više. Nažalost, samo jedan i to je okej. Zadovoljan sam što sam se borio do kraja i hvala navijačima, bili su sjajni. Osjetio sam njihovu ljubav i podršku i to ne uzimam zdravo za gotovo", počeo je Đoković.

Svjestan je Novak da više nije u idealnom stanju i da to što puni 39 godina za par nedjelja ima veliki uticaj. Nije ovo priprema koju je želio pred Rolan Garos.

"Nije idealna priprema, moram da budem iskren. Ne sjećam se posljednji put kada sam imao pripremu za turnir a da nije bilo nekih fizičkih problema ili zdravstvenih poteškoća, pričam o prethodnih nekoliko godina. To je neka nova vrsta realnosti za mene i po malo je frustrirajuće. U isto vrijeme, moja je odluka da nastavljam da igram u ovakvom stanju", rekao je Novak i dodao da ide pravo na Rolan Garos i da neće igrati u Ženevi.

"Sve je nepredvidljivo"

Pohvalio je posebno hrvatskog tenisera i način na koji je odigrao meč u italijanskoj prestonici.

"Dino voli da igra na šljaci, veliki je takmičar i borac, sjajan klinac. Znam ga već neko vrijeme, pričamo isti jezik i želim mu sve najbolje. Mnogo je napredovao u izlasku na mrežu i želim mu da tako nastavi. Ima veliki talenat i potencijal, nadam se da će ostati zdrav, jer se mučio sa povredama."

Uprkos porazu Novak smatra da nije igrao toliko loše. Zna da nije to na nivou na kom želi, ali vjeruje da može do toga da dođe.

"Bilo je okej, nisam igrao loše, bar tako mislim. Osim drugog seta koji je za zaborav, jer sam se loše osjećao na terenu. Prvi i treći su bili dobri, velika borba se vodila do kraja. Očigledno je bilo šta mi nedostaje i da kasnim za po pola koraka stalno. Nisam na onom najvišem nivou na kom bih želio da budem da bih došao do samog kraja. Mora od nečega da se krene, takva je situacija, moram da se adaptiram. Treniram naporno, onoliko koliko mi tijelo dozvoljava, onda kad izađem na teren je nepredvidljivo, to je neka nova nepredvidljiva realnost za mene", zaključio je Đoković.