Svetski šampion je slevio rezultatom 29:15,045 minuta.
Vozač Meklarena Lando Noris pobedio je u sprint trci Formule 1 koja je vožena u okviru Velike nagrade Majamija.
Drugo mjesto osvojio je njegov klupski kolega Oskar Pjastri sa 3,766 sekundi zaostatka, dok je treći bio Šarl Lekler u Ferariju koji je bio sporiji za više od šest sekundi.
Vozač Mercedesa Džordž Rasel zauzeo je četvrto mjesto, dok je peti bio Maks Ferstapen u Red Bulu. Bodove su na ovoj sprint trci osvojili i vozač Mercedesa Kimi Antoneli, Luis Hamilton u Ferariju i Pjer Gasli iz Alpine.
Antoneli je vodeći u generalnom plasmanu sa 75 bodova, drugi je Rasel sa 68, dok je na trećem mjestu Lekler sa 55 osvojenih bodova.