Učestvovali su i fudbaleri Milana i Intera, kao i vozač Formule 1, objavljuju italijanski mediji

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Veliki skandal potresa Italiju, a u njegovom središtu su fudbaleri klubova Serije A, njih oko 50, uključujući i igrače velikana - Milana i Intera. Oni su navodno pozivali mlade žene da imaju sek*ualne odnose sa njima za novac.

"Gazeta delo sport" prenosi da je sve počinjalo u luksuznom restoranu "elitnog" dijela Milana, a poslije toga je nastavljano ili u klubovima ili u hotelskim sobama. "Vodimo ih u Džast ('Just')", piše u jednoj otkrivenoj poruci, u kojoj se misli na poznati milanski klub Džast Kavali ("Just Cavalli").

Na tom mjestu, kao i u hotelu u centru grada odvijali su se susreti koje je organizovala agencija sa sjedištem u gradu Činizelo Balzamu, a kojom je upravljalpo dvoje glavnih osumnjičenih. Sve je reklamirano na jednoj Instagram stranici, koju prati mnogo igrača Serije A i preko nje i navedene agencije organizovana su i putovanja, najčešće na ostrvo Mikonos.

"A klijenti? Bilo ih je mnogo", piše "Gazeta".

"Imućni su i željni zabave. Fudbaleri, VIP ličnosti, preduzetnici, ali ne samo oni. Iz prisluškivanih razgovora pominje se i jedan vozač Formule 1. 'Imam prijatelja vozača Formule 1 koji želi djevojku uz plaćanje, možemo li da je nađemo?'", piše u jednoj poruci. "Poslaću mu Brazilku", uslijedio je odgovor.

Dokazi do kojih je došla policija otkrili su i tokove novca, kao i svjedočenje da su bahanalije organizovane i tokom lokdauna zbog korone. U Činizelo Blzamu je u sjedištu navedene firme zatečeno čak 17 osoba, kada su okupljanja bila zabranjena. Na toj lokaciji bila je ilegalna diskoteka, do koje nije bilo lako doći, a u kojoj su se skoro svakodnevno organizovali događaji sa "eskort" uslugama.

Počela hapšenja, otkrivena i trudnoća

Uhapšeni su 37-godišnji Emanuele Butini, njegova partnerka Debora Ronki i njihovo dvoje saradnika. Imena bogatih klijenata su zatamnjena, a među njima nisu bili samo fudbaleri i vozači, već i drugi sportisti, na primjer - hokejaši, kao i VIP ličnosti i bogati preduzetnici.

Djevojke su živele u navedenom objektu u Činizelu i bile su podsticane da imaju što više odnosa za novac. Uhapšenom paru išlo je najmanje 50 odsto iznosa koji su plaćali uglavnom profesionalni fudbaleri, a djevojkama je iišao ostatak.

"Podnositeljka prijave navela je slučaj jedne Kolumbijke koja je 2022. bila primorana na prostituciju za 1.000 evra, od čega je samo polovina išla njoj. Ostatak su uzimali Butini i Ronki. Djevojke su takođe morale da plaćaju kiriju za sobe u stanu u Činizelu (u sjedištu firme). U dokumentima se pominju i neprijatne situacije u koje su djevojke bile uvučene. U jednoj prepisci iz decembra 2025. jedna djevojka pita da li može da potvrdi da je te večeri bila sa poznatim fudbalerom (ime je izbrisano). 'Dovoljno je da se pronađu poruke, prošle su otprilike tri sedmice. Zašto?' 'Pa… nemoj nikome reći… upravo sam uradila test i trudna sam, više od tri sedmice… znači da je od…'", piše u presretnutoj poruci.

Nisu htjeli drogu, već "gas smijavac"

U "eskort" posao je uključeno više od stotinu djevojaka, Italijanki i strankinja, a bilo je i onih koje su radile kao hostese, promoterke, pratilje za stolom... Susreti su se odvijali i u hotelima i u klubovima. Tokom večeri, prema spisima, koristio se i gas za smijeh, takozvana "droga iz balona", hemijska supstanca koja izaziva euforiju bez ostavljanja tragova i zbog toga se ne smatra dopingom, pa su sportisti mogli da je koriste jer se ne otkriva na testovima.

U jednoj poruci piše: "U Duki smo, u 'Me Milan', trebaju nam baloni. Sa… sam."

"Važi, šaljem nekoga", glasi odgovor.

Iz toga se vidi da je djevojka u društvu fudbalera u sobi hotela sa pet zvjezdica i da traži gas za smijeh.

S obzirom na to koliku je pažnju izazvao ovaj skandal, ne bi bilo iznenađenje da uskoro počnu da "isplivavaju" imena osumnjičenih među fudbalerima.