Senidah zabranila slavnima da budu u prvom redu na njenom koncertu: Nakon ovih kadrova jasno je zašto (Video)

Autori Marina Cvetković Autori Jelena Sitarica
Senidah je pre nekoliko mjeseci, na konferenciji za novinare, istakla da u prvom redu želi da vidi najveće fanove, a nakon sknimaka sa koncerata jasno je i zašto

Senidah zabranila slavnima da budu u prvom redu na njenom koncertu Izvor: MONDO/Dragana Tomašević

Senida Hajdarpašić poznatija kao Senidah večeras je održala prvi od tri koncerta u Sava Centru, a publika je od prve numere ugas pjevala sa njom, često je i nadjačavši. 

Naša ekipa koja se našla na licu mesta zabeležila je atmosferu, a osim što je pevačica oduzimala dah izdanjem, obožavatelji su ovacijama ispratili svaku numeru:

Publika umesto Senide peva “Replay” uglas: Atmosfera gori u SC, a ona se sve vreme bori sa bubicama
Izvor: MONDO/Marina Cvetković
Njoj se u jednom trenutku na bini pridružio i Marko Luis:

Senida i Marko Luis
Izvor: MONDO/Marina Cvetković

Pogledajte i kako je Senidah izgledala na koncertu:

Senidah ispunila obećanje

Inače, zanimljivo je da je upravo ovim koncertom Senidah ispunila ogromno obećanje koje je dala fanovima.

Podsjetimo, na press konferenciji povodom serije koncerata u Beogradu prije nekoliko mjeseci,  pevačica je okupljenim novinarima, među kojima se našla i naša ekipa, odgovarala na pitanja, a njen odgovor koga želi u prvim redovima posebno je odjeknuo u javnosti:

"Ja sam otvorila ovaj prvi red za fanove. Kad sam na koncertu želim da ispred sebe imam ljude koji pjevaju i koji se vesele sa mnom i koji mi pružaju ruke, a od kolega nikad to nisam doživjela.Više volim da vidim fanove nego kolege. Kolege mogu da budu tamo negdje, možda neko da se nađe na bini, ali u prvim redovima više volim da vidim nekog kome srce puca", pričala pjevačica.

Podsjetite se njene izjave:

U prvim refovima fanovi, poznati mogu u loze
Izvor: MONDO/Dragana Tomašević

Sudeći po atmosferi koju je zabilježila naša ekipa, Senidah je zaista napravila spektakl za pamćenje za svoje fanove, a pjevačica je u jednom trenutku i sišla međ' publiku, i to bosa, što je oduševilo mnoge:

Senida bosa sišla u publiku, obezbeđenje je prati u stopu: Popela se na scenu sa cvećem pa zaigrala trbušni ples
Izvor: MONDO/Marina Cvetković

