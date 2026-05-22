Senidah je pre nekoliko mjeseci, na konferenciji za novinare, istakla da u prvom redu želi da vidi najveće fanove, a nakon sknimaka sa koncerata jasno je i zašto
Senida Hajdarpašić poznatija kao Senidah večeras je održala prvi od tri koncerta u Sava Centru, a publika je od prve numere ugas pjevala sa njom, često je i nadjačavši.
Naša ekipa koja se našla na licu mesta zabeležila je atmosferu, a osim što je pevačica oduzimala dah izdanjem, obožavatelji su ovacijama ispratili svaku numeru:
Njoj se u jednom trenutku na bini pridružio i Marko Luis:
Pogledajte i kako je Senidah izgledala na koncertu:
Senidah zabranila slavnima da budu u prvom redu na njenom koncertu: Nakon ovih kadrova jasno je zašto (Video)
Senidah ispunila obećanje
Inače, zanimljivo je da je upravo ovim koncertom Senidah ispunila ogromno obećanje koje je dala fanovima.
Podsjetimo, na press konferenciji povodom serije koncerata u Beogradu prije nekoliko mjeseci, pevačica je okupljenim novinarima, među kojima se našla i naša ekipa, odgovarala na pitanja, a njen odgovor koga želi u prvim redovima posebno je odjeknuo u javnosti:
"Ja sam otvorila ovaj prvi red za fanove. Kad sam na koncertu želim da ispred sebe imam ljude koji pjevaju i koji se vesele sa mnom i koji mi pružaju ruke, a od kolega nikad to nisam doživjela.Više volim da vidim fanove nego kolege. Kolege mogu da budu tamo negdje, možda neko da se nađe na bini, ali u prvim redovima više volim da vidim nekog kome srce puca", pričala pjevačica.
Podsjetite se njene izjave:
Sudeći po atmosferi koju je zabilježila naša ekipa, Senidah je zaista napravila spektakl za pamćenje za svoje fanove, a pjevačica je u jednom trenutku i sišla međ' publiku, i to bosa, što je oduševilo mnoge: