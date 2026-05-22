Vozači koji u Grčkoj ne propuste pešake na pješačkom prelazu mogu da dobiju kaznu od 150 eura, ali i da ostanu bez vozačke dozvole na čak 40 dana. Stroga pravila važe i za parkiranje u blizini pješačkog prelaza.

Izvor: MONDO, Lana Stošić

Poštovanje pješaka nije samo pitanje pridržavanja saobraćajnih propisa, već i pokazatelj saobraćajne kulture i odgovornosti. Kad vozač prilazi pešačkom prelazu, zaustavljanje automobila je obavezno, ali se često dešava da vozači i dalje ignorišu pješake ili da krenu dok je pešak još na prelazu. Takvo ponašanje predstavlja prekršaj prema zakonu o bezbednosti saobraćaja, a ako se nađete u svom automobilu na grčkim ulicama, trebalo bi da znate da su kazne za ovaj prekršaj rigorozne.

U Zakonu o bezbijednosti saobraćaja Grčke, kako se navodi u stavu 2, ukoliko saobraćaj na obilježenom pješačkom prelazu nije regulisan semaforom ili prisustvom saobraćajnog policajca, vozači su dužni da prilaze prelazu smanjenom brzinom kako ne bi ugrozili pješake. Ako pešaci već prelaze ulicu ili namjeravaju da stupe na prelaz, vozač mora da zaustavi vozilo i sačeka da pješaci bezbedno pređu, piše grčki sajt 4troxoi.

Kazna 150 eura

Za nepoštovanje ovog pravila predviđena je novčana kazna od 150 eura. Prekršaj se vodi i kao "antisocijalno ponašanje", pa vozaču može biti oduzeta dozvola na 40 dana.

Ista kazna važi i za vozače koji skreću u ulicu preko pješačkog prelaza, a ne propuste pješake koji se već nalaze na prelazu ili tek stupaju na njega.

Parkiranje blizu pješačkog - ode dozvola

Takođe, zakon kažnjava i vozače koji parkiraju vozilo na pešačkom ili biciklističkom prelazu, kao i na udaljenosti manjoj od pet metara od prelaza. Za taj prekršaj propisana je kazna od 30 eura, uz mogućnost oduzimanja vozačke dozvole na 40 dana, piše grčki sajt 4troxoi.

Nedavanje prvenstva prolaza pješacima na pješačkom prelazu značajno povećava rizik od saobraćajnih nezgoda, posebno u zonama sa gustim saobraćajem, u blizini škola, stajališta javnog prevoza i prometnih gradskih ulica.

