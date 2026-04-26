Novak Đoković se oporavlja, polako se sprema za Rim i gleda kako rivali padaju u Madridu.

Dobre vijesti dolaze za Novaka Đokovića iz Madrida, redom ispadaju igrači koju mu prete da ga prestignu na ATP listi. Nakon odustajanja Karlosa Alkaraza od Rolan Garosa Novak ima šansu da bude treći, pa čak i drugi nosilac na turniru.

Da bi bio drugi mora da prestigne Sašu Zvereva, ali je on posle velike borbe savladao Marijana Navonea 6:1, 3:6, 6:3 posle 104 minuta na madridskoj šljaci. Dalje je prošao i Feliks Ože-Aljasim koji je savladao Vilijusa Gaubasa 6:3, 6:4. Svoje mečeve dobili su i Danil Medvedev i Lorenco Museti koji u sezoni šljake imaju šanse da prestignu Novaka, ali šta su dobre vijesti?

Evo dobrih vijesti za Novaka

Trojica tenisera koji su u Madridu htjeli da prestignu Novaka ili da mu se približe već su ispala. Prvo je to bio Ben Šelton koji je odmah iza Novaka na šestom mjestu koji je ispao od Hrvata Dina Prižmića 6:4, 6:7, 7:6. Zatim je ispao i Aleks De MInor od Rafe Hodara 6:3, 6:1.

A u poslednejm meču subote Aleksandra Bublika izbacio je Stefanos Cicipas. Grk koji pokušava da se vrati u vrh sada je bio bolji sa 6:2, 7:5. Sad do kraja turnira u Madridu samo Feliks Ože-Aljasim može da prestigne Novaka na četvrtom mestu ATP liste i to samo ako osvoji turnir.

