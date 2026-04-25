Ukoliko bude zdrav, Novak Đoković bi mogao da se bori za titulu na Rolan Garosu.

Dvostruki uzastopni šampion Rolan Garosa neće braniti titulu u Parizu! Karlos Alkaraz je saopštio da se zbog povrede povlači sa turnira, što bi moglo da znači i da Novak Đoković ima "nikad bolju" šansu za osvajanje 25. grend slem titule. Zna se da Janiku Sineru šljaka nije omiljena podloga, a da su ostali teniseri ipak jedan nivo ispod najboljeg svih vremena.

Mali problem predstavlja to što Novak Đoković iza sebe ima niz turnira koje je propustio zbog povrede, pa je pod znakom pitanja i njegov nastup u narednim nedjeljama, ali... Ukoliko je srpski teniser spreman da nastupi u Rimu i Parizu, velike su šanse da ga vidimo i u završnici drugog grend slema ove sezone.

Baš kao što je to bilo u Melburnu, gdje je najbolji teniser svih vremena izbacio Janika Sinera u polufinalu i zatim u finalu izgubio od Karlosa Alkaraza, Đoković bi u Parizu mogao čak i da se bori za titulu. Za sada mu na ruku idu odustajanje španskog tenisera, plasman na ATP listi i prilika da pred Rolan Garos dodatno popravi poziciju.

Novak Đoković gubi 10 bodova zbog nastupa u Madridu prošle godine, zatim i 250 bodova zbog osvojene titule u Ženevi jer je jasno da ove godine neće igrati, a onda... Prošle godine je Novak Đoković odlučio da preskoči Rim kako bi se pripremio za Pariz, što sada možda neće biti slučaj. Najboljem svih vremena potrebni su mečevi da se pripremi za najsporiju podlogu i mogao bi da ih potraži u glavnom gradu Italije, gdje bi istovremeno branio svoju ulogu među prva četiri nosioca u Parizu.

"Treniram kako bih bio spreman da igram u Rimu. Ne mogu ništa da prognoziram, sve zavisi kako će se stanje sa mojom povredom odvijati, ali za Rolan Garos ću biti spreman", rekao je Đoković prije nekoliko dana i time najavio povratak na turnire, nakon mjesec i po dana, jer je posljednji put nastupio u Indijan Velsu.

Dobar rezultat na turniru u Rimu mogao bi da "pogura" Novaka Đokovića i na treće mjesto ATP liste, odnosno poziciju drugog nosioca u Parizu. Trenutno je tamo Aleksander Zverev (5.255), a Novak Đoković (4.710) može da ga stigne ukoliko napravi impresivan rezultat. Zverev prije Rolan Garosa ima da brani poene i u Rimu i u Hamburgu, što je za njega dodatni problem u ovoj situaciji. Na kraju krajeva, Novak Đoković ni ne treba da bježi od duela protiv Saše Zvereva.

Prošle sezone su odmjerili snage na Rolan Garosu i srpski teniser je izašao kao pobjednik, pa ne bi bilo problema ni da se opet sastanu na velikoj sceni u Parizu. Ako već ne može da stigne do druge pozicije i tako izbjegne Sinera sve do finala, Novaku bi prijalo da ga pogleda sreća, pa da ga žrijeb kao trećeg ili četvrtog nosioca pošalje na megdan njemačkom teniseru sa kojim bi se borio za finale na drugom grend slema sezone. Da je Karlos Alkaraz tu, on bi bio drugi nosilac i samim tim bi Đoković u polufinalu morao da igra protiv jednog od dvojice trenutno najboljih na planeti.

Naravno, da bismo pravili kalkulacije o Novaku Đokoviću i njegovom pohodu na 25. grend slem u Parizu potrebno je da dobijemo potvrdu da je srpski teniser zdrav. U ovom trenutku najbitnije je da se oporavi od povrede, pa da onda procjenjuje kolike su mu šanse da ispred nosa Janiku Sineru ukrade trofej sa jednog od četiri najveća turnira.