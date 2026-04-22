Spektakularan događaj FNC 31 u Beogradskoj areni donosi meč Bakočević - Sep.

Beogradska arena će biti domaćin događaja FNC 31, a na njemu ćemo gledati nekoliko spektakularnih mečeva! Nakon što je prvobitno objavljeno da će glavna borba večeri biti između Đanija Barbira i Aleksandra "Džokera" Ilića, događaj je počeo da se "puni" sjajnim okršajima - a šlag na torti je meč Vasa Bakočevića i Hrvoja Sepa!

Iako su se obojica oprobali u različitim borilačkim sportovima, dogovor koji je godinama čekao region je da se ovog puta bore po MMA pravilima, što bi trebalo da više odgovara Bakočeviću. Vaso je iskusniji MMA borac, dok je Hrvoje Sep najviše mečeva odradio u boksu i u tom sportu je stekao prepoznatljivo ime.

Svojevremeno je Hrvoje Sep učestvovao na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru 2016. godine, osvojio bronzane medalje na Evropskim prvenstvima za amatere 2011. i 2015. godine, a bio i učesnik četvrtfinala na Svetskom prvenstvu amatera. U profesionalnoj bokserskoj karijeri ima 12 pobeda, dva poraza i jedan neriješen rezultat - a ima iskustva i u drugim borilačkim sportovima. Sep važi za jednog od najboljih regionalnih boksera, pa će biti zanimljivo vidjeti ga u okršaju sa Bakočevićem koji će uprkos velikom iskustvu u boksu vjerovatno gledati da borbu prebaci na tlo.

Naravno, Bakočević nije mogao protiv svoje prirode. "Znate kako će HRVOJE da se zove posle ovog meča? UMROJE", napisao je Vaso na zvaničnoj stranici FNC nakon što je objavljeno da će protiv hrvatskog boksera raditi MMA meč u Beogradu. Biće to, bez ikakve dileme, jedna od borbi koje će privući najviše pažnje.

Bakočević je i ranije peckao Sepa, a tada su stizale informacije da je hrvatski bokser zainteresovan za bilo koju od opcija. U igri su bili profesionalni boks, boks bez rukavica i meč po MMA pravilima, što će na kraju i gledati publika u Beogradskoj areni. Spektakularan FNC događaj nas čeka 30. maja u Beogradu.

