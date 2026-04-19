Kotorani stali na korak od titule, ali ostvarili istorijski uspjeh

Vaterpolisti Primorac Kotor nijesu uspjeli da krunišu sjajnu sezonu trofejom, pošto su u finalu Regionalne lige poraženi od Radnički Kragujevac rezultatom 17:11.

Ekipa iz Kotora otvorila je meč hrabro i odlučno, pa je prva četvrtina pripala timu predvođenom Draškom Brguljanom rezultatom 4:2, što je nagovijestilo neizvjesnu borbu.

Ipak, uslijedio je snažan odgovor šampiona. Tim koji vodi Uroš Stevanović preuzeo je kontrolu, nametnuo ritam i do kraja meča demonstrirao kvalitet za ubjedljiv trijumf.

Uprkos porazu, izabranici Atanasios Kehajas ostvarili su veliki uspjeh, jer je plasman u finale najbolji rezultat kluba otkako se takmiči u Regionalnoj ligi. Kotorani su tokom sezone pokazali da ponovo pripadaju vrhu regionalnog vaterpola.

Dodijeljena individualna priznanja

Nakon finala uručene su i nagrade najboljima u sezoni. Za najkorisnijeg igrača finala proglašen je Nikola Jakšić, kojem je priznanje uručio Aleksandar Ivović.

Najbolji igrač lige je Strahinja Gojković iz Jadran m:tel, dok je za najboljeg golmana proglašen reprezentativac Crne Gore Darko Đurović iz VK Šabac.

Titulu najboljeg strijelca ponio je Marko Mršić iz Primorca, a nagrade je uručio Jugoslav Vasović.

Iako su ostali bez trofeja, sezona Primorca predstavlja snažan povratak kluba na regionalnu scenu i nagovještaj još većih dometa u budućnosti.