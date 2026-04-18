Novak Đoković biće voditelj i domaćin ceremonije dodjele Laureus nagrade u ponedeljak. Kraj njega će biti američko-kineska skijašica Ejlin Gu

Najveći teniser svih vremena Novak Đoković biće u ponedjeljak, 20. aprila, domaćin i voditelj večeri prestižne Laureus sportske nagrade. To priznanje za izuzetnost u sportu dobio je čak pet puta, jedan manje od rekordera Rodžera Federera i odavno je domaćin na ceremoniji koja će se treću godinu zaredom održati u Madridu.

Đokovićeva partnerka na sceni biće Ajlin Gu, kinesko-američka skijašica i model, koja je ušla u istoriju svog sporta kao osvajačica tri medalje na jednim Zimskim olimpijskim igrama. Na nedavnim ZOI u Milanu i Kortini, Guova je osvojila zlato u halfpajpu i još dva srebra, u big-eru i sloupstajlu, a takmičenje je obilježila i jedna njena rasprava sa novinarom.

Čini se da su organizatori doveli na binu adekvatno veliku zvijezdu kraj Novaka Đokovića, koji nažalost sljedeće nedjelje neće biti u Madridu zbog tenisa. U petak je saopštio da će morati da odustane od učešća na tamošnjem Mastersu zbog povrede.

Podsjetimo, Novak je osvajao Laureus nagradu 2012, 2015, 2016, 2019. i 2024. godine, a prošle godine laureat je bio atletičar Armand Mondo Duplantis. U ponedjeljak će Novak zajedno sa Ajlin Gu uručiti nagradu novom dobitniku.