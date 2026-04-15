Srpski teniser Novak Đoković definitivno će igrati na Mastersu u Madridu.

Izvor: Valery HACHE / AFP / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković definitivno će igrati na Mastersu u Madridu koji je na programu od 20. aprila do 3. maja. To su potvrdili organizatori objavivši snimak srpskog asa u najnovijoj opremi koju mu je dizajnirao brend "Lakost". Tako se Novak drugu godinu zaredom odlučio za Madrid umjesto Rima i to će mu biti tek treći turnir ove sezone.

Nakon finala Australija Opena, Đoković je eliminisan u osmini finala Indijan Velsa, da bi potom propustio Masterse u Majamiju i Monte Karlu. Madrid definitivno nije jedan od njegovih omiljenih turnira jer ga je osvajao u tri navrata - 2011, 2016. i 2019. godine.

"Priprema, fokus i stil. Novak Đoković se sprema za Madrid open noseći Lakost", stoji u objavi organizatora.

Srpski as će imati lijepu priliku za osvajanje novih bodova, pošto je prošle sezone zaustavljen već u drugom kolu, što će biti ključno u namjeri da zadrži 4. poziciju na ATP listi pred Rolan Garos.

Đoković je prošle sezone jako loše počeo sezonu na šljaci, nakon ranih poraza u Monte Karlu i Madridu, pravu formu je našao u Ženevi gdje je osvojio jubilarnu 100. titulu. Ovo će Novaku biti generalna proba pred glavni događaj na šljaci Rolan Garos koji startuje 18. maja.