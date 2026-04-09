Čima Moneke je pričao o ključnim mečevima Crvene zvezde u Evroligi i tom prilikom je otkrio da mu je Novak Đoković pisao.

Crvena zvezda ima još dva kola do kraja regularnog dijela Evrolige, gostuje Asvelu u Lionu, pa Realu u Madridu. Od tih rezultata će zavisiti nastavak sezone i to da li će proći u narednu fazu takmičenja ili ne. Čima Moneke priznao je novinarima da je veoma nervozan zbog svega toga, kao i da mu je Novak Đoković pisao.

"Bilo šta može da se dogodi, ne postoji tim, osim možda Olimpijakosa, koji može da se osjeća komforno. Neki mogu da uđu u plej-in, neki da budu među šest i da idu u plej-of, neki mogu da ispadnu i iz top10. Pobjeda je jedina opcija za nas.", rekao je Moneke i dodao da je "je**no nervozan" pred najvažnije mečeve.

Pitali su ga novinari i za kalkulacije i moguće opcije za crveno-bijele.

"Imamo još dvije utakmice, ne bi trebalo da nam bude teško. Možete samo da pobijedite ili da izgubite u bilo kojoj od te dvije utakmice. Kada tim počne da gubi onda počnete da razmišljate šta druge ekipe mogu za vas da urade. Tada više ne razmišljate pobjednički, već gubitnički. Moj plan je da pobijedimo u oba meča."

"Đoković mi je pisao, zna nas"

Otkrio je Čima i da ima podršku od Novaka Đokovića kao i da je dobio poruke od najboljeg tenisera svih vremena.

"Čestitao je poslije meča sa Parizom. Poznaje nas, zna šta treba da uradimo, mi ćemo da izađemo na teren i to ćemo da uradimo", jasan je Moneke.

Upitan je i za atmosferu u ekipi poslije 20 pobjeda u elitnom takmičenju.

"Svi djeluju fokusirano na razlčite načine. Ne znam kako vi vidite to, ali čak i kada sam nasmijan - koncentrisan sam. Čak i kada nisam, to ne znači da nisam fokusiran", završio je Moneke i dodao da je ključ za Asvel da ekipa uđe u meč sa istom dozom ozbiljnosti kao protiv Pariza.







