Janik Siner je pobijedio Karlosa Alkaraza u Monte Karlu, pa je na konferenciji za medije dobio provokativno pitanje.

Janik Siner pobijedio je Karlosa Alkaraza u finalu Mastersa u Monte Karlu i preuzeo prvo mjesto na ATP listi (7:6, 6:4). Poslije trijumfa je uslijedila i zvanična ceremonija na kojoj je, kako to biva po protokolu, puštena himna pobjednika. U ovom slučaju je to bila italijanska himna i uz nju je pjevao novi šampion.

Ali, na konferenciji za medije je dobio provokativno pitanje o tome da li je pjevao himnu, nije znao kako tačno da odgovori kada je čuo šta ga pita novinar. I to na njegovom maternjem jeziku. Da li je to neka vrsta provokacije zato što je rođen u Južnom Tirolu ili nešto drugo... Nije ni njemu bilo najjasnije.

"Da, pjevao sam. Obično je pjevaju, zar ne?", odgovorio je Siner uz malo problema. Prvo je grickao nokte dok je slušao šta ga pita, pa je duboko uzdahnuo prije odgovora.

"Ponosan sam što sam Italijan"

¿QUÉ FUE ESTA PREGUNTA?



​— Periodista: "Me han dicho que has cantado el himno italiano, quería saber si era así y si ha tenido un significado particular hoy"



​— Jannik Sinner: "Sí, lo he cantado... El himno normalmente se canta, ¿no?"

pic.twitter.com/vj0rfQTXjL — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1)April 12, 2026

Novinar je u narednom momentu vjerovatno i sam shvatio šta je pitao, pa je pokušao da se ispravi i da ga pita da li je imao neki poseban osjećaj dok je pjevao himnu. Janik se tek tada nasmijao.

"Srećan sam, uvijek sam govorio da mi je prelijepa stvar što sam Italijan. Ne možeš da biraš to, moraš da imaš sreću da budeš Italijan. Osjećam veliku podršku Italijana svuda. Znam da imamo sjajnu grupu italijanskih tenisera koji dobro igraju i znači nam svaka podrška. Osjećam ponos i sreću što mogu da dam svoj doprinos ovoj sjajnoj naciji", poručio je Siner koji je izgleda "zaboravio" i kako su ga Italijani prozivali što je izdao reprezentaciju u Dejvis kupu.

(MONDO)