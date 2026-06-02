Najmanje četiri osobe su poginule, a više od 50 je povrijeđeno u velikom noćnom napadu ruskih snaga na Kijev.

Najmanje četiri osobe su poginule, a 51 je ranjena u masovnom napadu ruskih snaga na Kijev, izjavio je jutros gradonačelnik glavnog grada Ukrajine Vitalij Kličko.

"Trenutno su poznata četiri smrtna slučaja u glavnom gradu. Prijavljena je 51 povrijeđena osoba, uključujući troje djece. Ljekari su hospitalizovali 35 ljudi, a ostalima je pružena pomoć na licu mjesta i ambulantno", istakao je Kličko u objavi na Telegramu.

Prema prvim informacijama, ljudi su zarobljeni u ruševinama. Kako je naveo, "kao rezultat masovnog napada neprijatelja na Kijev, zabilježena je šteta u različitim djelovima grada".

Russia's overnight attack hit multiple Ukrainian cities:



Kyiv was hardest hit with 4 killed and 58 injured, including a strike on a residential apartment building. Dnipro: 6 killed, 36 injured. Zaporizhzhia region: 3 injured amid heavy attacks on dozens of settlements. Kharkiv:…pic.twitter.com/khvS6ZrNfu — Clash Report (@clashreport)June 2, 2026

U Obolonskom okrugu zabilježeno je padanje ostataka bespilotne letelice na otvorenim površinama, u blizini vrtića.

Russia launched a large-scale overnight attack on several Ukrainian cities, firing more than 30 ballistic missiles.



At least three people were killed in Kyiv and five in Dnipro, while dozens more were injured.



Kharkiv was struck by drones and missiles, injuring 10 people,…pic.twitter.com/AUSccOgqjC — KyivPost (@KyivPost)June 2, 2026

U okrugu Golosejivski, uništeni su drugi i treći sprat poliklinike. Nekoliko automobila je gorelo na otvorenom prostoru zbog pada ostataka bespilotne letjelice.

U Solomjanskom okrugu, krhotine su pogodile gornje spratove petnaestospratne stambene zgrade, a požar je izbio i u 24-spratnoj zgradi na nivou sedmog i osmog sprata.

Prema preliminarnim informacijama, požari usled pada krhotina zabilježeni su i u dvije privatne kuće.

"Sve službe za vanredne situacije rade na terenu, otklanjajući posledice napada", dodao je gradonačelnik Kijeva.

Uoči napada, Kličko je upozorio stanovnike Kijeva na mogućnost masovnog neprijateljskog udara i pozvao ljude da ostanu u skloništima.

⚔️ Russia reportedly launched one of its largest recent overnight strikes on Ukraine; Kyiv said 73 missiles and 656 drones were fired at targets across the country.pic.twitter.com/uJsJnbUFIe — Inside Lore (@inside_lore)June 2, 2026

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je danas da su tokom noći, kao odgovor na "terorističke napade Kijeva", ruske oružane snage pokrenule masovni udar na objekte odbrambene industrije.

"Kao odgovor na terorističke napade kijevskog režima, Oružane snage Ruske Federacije pokrenule su masovni udar upotrebom preciznog oružja dugog dometa iz vazduha, sa kopna i sa mora, uključujući hipersonične aerobalističke rakete i bespilotne letjelice, na preduzeća odbrambene industrije2, navodi se u saopštenju, prenosi agencija RIA Novosti.