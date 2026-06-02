Predsjednik Partizana Rasim Ljajić obratio se posle skupštine, a potpredsjednik Predrag Mijatović je stajao među novinarima i čekao svoj red, da podnese ostavku.

Predsednik Partizana Rasim Ljajić oglasio se posle sjednice klupske skupštine, na kojoj nije bilo promjena. One su uslijedile posle nje, kada je potpredsjednik kluba Predrag Mijatović podnio neopozivu ostavku na konferenciji za novinare.

U toku diskusije, bivši as, funkcioner i trener Partizana Gordan Petrić iznio je predlog upravi da svi odu, jer je postalo očigledno da u dosadašnjem sastavu Rasim Ljajić, Danko Lazović, Milka Forcan i Predrag Mijatović nisu mogli zajedno dalje.

"Predložio je da svi odemo i mislim da to nije loš predlog, ali uslijedio je posle održavanja dugo tražene sjednice Skupštine i glasanja o povjerenju Upravnom odboru. Sve to smo dali i ne bježim od odlaska. Sto puta sam rekao i prije ovoga i kulminacije sukoba, da bi najbolje za klub bilo da dođe potpuno nova garnitura ljudi", rekao je Ljajić na konferenciji za novinare.

Ipak, postoji i ono "ali".

"Samo, treba ljude te da nađemo. Neće ih donijeti bijela roda, niti će doći milijarder sa džakom para i reći - ja ću da dođem", naglasio je Rasim Ljajić u govoru koji je držao pred novinarima i Predragom Mijatovićem među njima.

Ljajić je dobio najviše glasova da ostane u klubu, ali to mu nije bila bilo kakva satisfakcija zbog jako komplikovane situacije među zavađenim članovima njegove uprave.

"Ne osjećam nikakvu pobjedu zbog broja glasova, to ne govorim jer sam pred vama. Posle svega što se dešavalo, bila bi to pirova pobjeda i ne doživljavam je tako. Pobjeda bi bila ako bi nas ovi rezultati glasanja primorali da prestane to o čemu ste govorili ("rijaliti"), rekao je Ljajić, dok još nije bilo poznato da će Mijatović podnijeti ostavku.

Ona je uslijedila odmah posle Ljajićevog obraćanja, kada je Mijatović poručio da ne može da ostane u klubu i rekao da i dalje ima namjeru da postane predsjednik Partizana.