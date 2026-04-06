I ovo je jasna poruka Janika Sinera da želi da se vrati na prvo mjesto ATP liste i to već u sezoni šljake.

Italijanski teniser Janik Siner poslao je jasnu poruku Karlosu Alkarazu osvajanjem "Sanšajn dabla". Preciznije, Siner je uspio da osvoji Indijan Vels i Majami tokom marta, čime se značajno približio Alkarazu u vrhu ATP liste, pred početak sezone na šljaci koja će biti nikad uzbudljivija.

I već je Alkaraz uspio da iznenadi Sinera pošto je donio odluku da učestvuje na mastersu u Monte Karlu, gdje je Španac bio ubijeđen da neće igrati - i da će tako imati veću šansu da osvoji titulu - pošto nema ni Novaka Đokovića.

"Iskreno, iznenadio sam se što je Janik Siner, poslije Indijan Velsa, Majamija i cijele turneje po SAD, došao u Monte Karlo da igra, ali očigledno to govori o njegovoj sjajnoj fizičkoj spremi u ovom trenutku, o tome za šta je sposoban", rekao je iznenađeni prvi reket svijeta Karlos Alkaraz.

Govoreći dalje o mogućem okršaju sa drugim teniserom svijeta, Alkaraz je poslao jasnu poruku da ima isti cilj poput Italijana - da želi da osvaja pehare na šljaci.

"Nadam se da možemo da igramo ovdje u Monte Karlu, ko zna, ali očigledno još nismo igrali jedan protiv drugog ove godine i nadam se da će se to desiti tokom ove sezone na šljaci", naglasio je španski teniser koji je u prethodnim godinama pokazivao bolji nivo tenisa od Italijana na šljaci.

Šta kaže ATP lista?

Karlos Alkaraz je osvojio Australijan open, prvi put u karijeri, poslije čega je uvećao svoju prednost u odnosu na Sinera, da bi se Italijan vratio sa dvije "hiljadarke" na turneji u SAD, gdje je zakazao teniser iz Majorke.

Trenutno je Karlos Alkaraz na 13.590 bodova i brani titulu u Monte Karlu, dok je Janik Siner na 12.400 - i ne brani niti jedan bod od prošle godine iz Kneževine. Čak i da Alkaraz odmah ispadne, a Siner osvoji titulu, neće doći do promjene na ATP listi, ali to ne znači da ne može Italijan da napravi pritisak.

Karlos Alkaraz 13.590 bodova Janik Siner 12.400 Aleksander Zverev 5.205 Novak Đoković 4.720 Lorenco Muzeti 4.265 Aleks de Minor 4.095 Feliks Ože-Alijasim 4.000 Ben Šelton 3.900 Tejlor Fric 3.870 Danil Medvedev 3.610

