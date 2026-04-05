“Lavice” protiv Portugala i Farskih Ostrva potvrđuju deveti uzastopni nastup na Evropskom prvenstvu

Naredna sedmica biće u znaku rukometašica Crne Gore koje očekuju posljednja dva meča u kvalifikacijama za EHF Euro 2026.

Izabranice selektorke Suzane Lazović u četvrtak gostuju Portugalu, dok će u posljednjem kolu kvalifikacione grupe 4, u nedjelju, pred domaćom publikom dočekati Farska Ostrva.

Crnogorska reprezentacija trenutno je lider grupe sa šest bodova, dok Farska Ostrva i Portugal imaju po četiri, a Island dva boda, što znači da su “lavice” na korak od novog velikog takmičenja.

Plasman na Evropsko prvenstvo bio bi deveti uzastopni za našu selekciju, koja od obnove nezavisnosti bilježi kontinuitet nastupa na najvećoj sceni.

Ujedno, to bi bilo i 20. veliko takmičenje za Crnu Goru, čime bi još jednom potvrdila status jedne od najuspješnijih ženskih rukometnih reprezentacija u Evropi.

Evropsko prvenstvo igra se od 3. do 20. decembra, a domaćini su Češka, Poljska, Rumunija, Slovačka i Turska.