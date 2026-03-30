Novak Đoković je stigao u Bosnu i Hercegovinu i odmah je obišao omiljeno mjesto na tom podneblju - Visoko

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković, najavio je da se bodriti reprezentaciju Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Mundijal 2026, a odmah po dolasku u komšijsku zemlju obišao je omiljeno mjesto. Đoković je obišao Visoko, a društvo mu je pravio Semir Osmanagić.

Kako broje komšijski mediji, Đoković je čak sedam puta obišao ovo mjesto. Sa Semirom Osmanagićem Novak je obišao park "Ravne 2". Đoković je bio upoznat sa novim paviljonima posvećenim Vinčanskoj civilizaciji, Lepenskom Viru, Starčevačkoj kulturi, Ilirskim božanstvima, Ilirskim/Slavenskim/Bosanskim vilama, Kulinu banu, bistama književnika (Krleža, Maksimović, Selimović, Dizdar, Prešeren, Andrić, Ujević, Šantić) i naučnika (Milanković, Marić-Ajnštajn, Bošković, Osmanagić, Pupin, Ružička, Prelog, Štefan).

Bivši prvi reket svijeta s pažnjom pratio prezentaciju o novim otkrićima u bosanskoj dolini piramida. Riječ je o primjeni elemenata sakralne geometrije u rasporedu piramida: jednakostraničnih trouglova, Cvijeta života i Fibonačijevih spirala.

Nastavio je Novak dalje, pa je obišao i podzemne tunele Ravne, gdje je imao priliku da se sretne sa posjetiocima iz Srbije, Češke, Makedonije... Naravno, meditacija i opuštanje bili u neizostavni dio Novakove posjete, pa je srpski teniser riješio i da se opusti u Bosni i Hercegovini.

Bosna i Hercegovina će u utorak od 20.45 dočekati Italiju u kvalifikacijama za Mundijal 2026.