Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković gledaće fudbalski meč BiH i Italije u Zenici.

Novak Đoković će gledati meč Bosne i Hercegovine protiv Italije, na stadionu Bilino polje u Zenici, u okviru baraža za Mundijal 2026! Pobjednik meča obezbijediće plasman na Svjetsko prvenstvo koje se tokom leta igra u SAD, Kanadi i Meksiku, a tamo će ih ispratiti i Novak.

Ovu vijest potvrdio je portal "Klix.ba", a nema sumnje da će pojavljivanje jednog od najboljih sporitsta na svijetu izazvati mnogo reakcija na stadionu Bilino polje.

Mediji iz Bosne i Hercegovine nadaju se da će slavni sportista navijati za njihovu reprezentaciju i da bi to mogla da bude dodatna snaga "zmajeva" u jednom od najvažnijih mečeva koje igraju. Pošto je napravio najveću karijeru u istoriji tenisa, Đoković bi samom pojavom na stadionu mogao da "pogura" reprezentativce Bosne i Hercegovine.

Meč Bosne i Hercegovine protiv Italije igraće se 31. marta 2026. godine od 20.45 na stadionu Bilino polje u Zenici. Karte za taj susret davno su rasprodate, a kreativni navijači pokušavaju da izdaju svoje balkone, u blizini stadiona. Ima onih koji tvrde da se sa njihove terase dešavanja na terenu vide bolje nego sa tribina.