Izabranice selektorke Suzane Lazović u četvrtak gostuju Portugalu, dok će u posljednjem kolu kvalifikacione grupe 4, u nedjelju, dočekati Farska Ostrva.

Dva kola prije kraja kvalifikacija, naša reprezentacija je sa šest bodova lider grupe u kojoj Farska Ostrva i Portugal imaju po četiri, a Island dva boda, pa je izvjesno da će deveti put zaredom igrati na smotri najboljih timova u Evropi.

Za posljednja dva meča u kvalifikacijama, selektorka Lazović računa na 18 igračica, a četiri su nova imena u odnosu na posljednje okupljanje i dvomeč protiv Islanda početkom marta, piše Antena M.

To su golmanke Anastasija Babović i Teodora Rončević, pivot Anđela Guberinić i lijevi bek Anđelina Orbović koja bi mogla da debituje u seniorskoj reprezentaciji, nakon što je bila dio tima koji se okitio bronzanom medaljom na prošlogodišnjem Evropskom prvenstvu za igračice do 17 godina u Podgorici.

Okupljanje nacionalnog tima je u ponedjeljak, a dan kasnije je planiran put u Portugal.

Evropsko prvenstvo će biti 20. veliko takmičenje za Crnu Goru nakon obnove nezavisnosti. Domaćini šampionata koji je na programu od 3. do 20. decembra su Češka, Poljska, Rumunija, Slovačka i Turska.

Spisak igračica za kvalifikacione utakmice protiv Portugala i Farskih Ostrva:

Golmanke

Armel Atingre

Anastasija Babović

Teodora Rončević

Krila

Dijana Mugoša

Nađa Kadović

Nina Bulatović

Anastasija Marsenić

Pivoti

Tatjana Brnović

Ivana Godeč

Anđela Guberinić

Bekovi

Đurđina Jauković

Mina Novović

Elena Mitrović

Anđelina Orbović

Matea Pletikosić

Natalija Lekić

Nikolina Marković

Martina Knežević