Arina Sabalenka prvi put osvojila "Sanšajn dabl" u Americi, međutim neće se zadovoljiti time, znamo da teži rekordima Novaka Đokovića. Da bi ga sustigla, zna da mora da briljira i naredne dvije godine.

Najbolja teniserka svijeta Aryna Sabalenka osvojila je turnir u Majamiju nakon što je u finalu, poslije velike borbe, savladala Coco Gauff rezultatom 2:1.

Sabalenka je do trofeja stigla nakon više od dva sata igre, tokom kojih je imala i rasprave sa publikom, ali je na kraju uspjela da objedini dvije vezane titule u SAD, što je rijedak podvig u svijetu tenisa.

Ovim trijumfom postala je tek peta teniserka u istoriji koja je osvojila tzv. „Sanšajn dabl“, odnosno turnire u Indian Wells Masters i Miami Open u istoj sezoni. Prije nje to su uspjele samo Steffi Graf, Kim Clijsters, Victoria Azarenka i Iga Świątek.

Ipak, Sabalenka ne želi da se poredi samo sa teniserkama – njen naredni cilj je dostizanje rekorda Novak Đoković.

Đoković je najuspješniji igrač na američkoj proljećnoj turneji, jer je čak četiri puta u istoj sezoni osvajao Indijan Vels i Majami – prvi put 2011, a zatim tri godine zaredom od 2014. do 2016.

Sabalenka, koja briljira na betonu, već ima niz uspjeha na velikim turnirima, uključujući četiri finala Australijan opena i tri na US Openu, uz ukupno četiri grend slem titule. Njen cilj je da dodatno poveća broj trofeja sa turnira iz serije 1000.

Ovo je druga godina zaredom da igra finala u Indijan Velsu i Majamiju, a trenutno ima učinak tri osvojena trofeja iz četiri finala – poražena je samo od Mirra Andreeva, dok je slavila protiv Gof u Majamiju i Elena Rybakina u Indijan Velsu.

Ako nastavi ovim tempom, jasno je da bi Sabalenka uskoro mogla da se približi i rekordima koje drži Đoković.

Novak se neće naljutiti i da ga "skine"

Čak i da Aryna Sabalenka u narednim godinama uspije da „skine“ Novak Đoković s trona, teško da će se srpski teniser zbog toga naljutiti.

Njih dvoje su veliki prijatelji i ne samo da se druže na turnirima, već i privatno, budući da je Đoković u biznisu sa njenim vjerenikom Georgios Frangulis. Takođe, Sabalenka se druži i sa Jelena Đoković, pa često zajedno provode vrijeme.

„Uvijek je zanimljivo provesti neko vrijeme sa Novakom i Jelenom, oni su zaista lijep par. Mnogo smo se smijali i večera je bila sjajna. Takođe, trenirali smo zajedno. To su bili treninzi veoma visokog intenziteta za mene, vjerovatno veoma niskog za njega. Trudim se koliko mogu da održim nivo. Bilo je to zabavnih par nedjelja u Grčkoj“, rekla je Sabalenka.