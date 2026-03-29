Italijan je prvi u generalnom plasmanu sa 72 osvojena boda.

Vozač Mercedesa, Andrea Kimi Antoneli, pobjedio je na trci Formule 1 za Veliku nagradu Japana.

Ovaj 19-godišnji Italijan je na stazi "Suzuka" zabilježio drugi trijumf u karijeri, ujedno drugi uzastopni, a preuzimanjem vodeće pozicije u generalnom plasmanu postao je najmlađi vozač u istoriji kojem je to uspjelo.

Drugo mjesto u 40. jubilarnoj trci za Veliku nagradu Japana (36. koja je vožena na "Suzuki") zauzeo je vozač Meklarena Oskar Pjastri, dok se na poslednje mjesto pobjedničkog podijuma popeo vozač Ferarija Šarl Lekler.

Četvrti je kroz cilj prošao Džordž Rasel iz Mercedesa, peti je trku završio Lando Noris iz Meklarena, a šesta pozicija je pripala vozaču Ferarija Luisu Hamiltonu.

Bodove su osvojili još Pjer Gasli iz Alpine, Maks Verstapen iz Red Bula, vozač Rejsing bulsa Lijam Loson i vozač Hasa Esteban Okon.

U generalnom plasmanu nakon tri trke vodi Antoneli sa 72 boda, drugi je Rasel sa devet bodova zaostatka, a na trećem mjestu se nalazi Lekler sa 49 bodova.

U šampionatu Formule 1 sledi jednomjesečna pauza, a naredna trka vozi se 3. maja u Majamiju.