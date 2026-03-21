Novak Đoković oglasio se na Instagramu i čestitao velikom prijatelju na istorijskom uspjehu.
Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković nije propustio da čestita novi podvig velikom prijatelju Roniju O'Salivenu. GOAT u svijetu snukera ostvario je novo dostignuće jer je napravio najveći brejk u istoriji ovog sporta – 153. Srpski as se odmah oglasio i odao mu priznanje u svom stilu.
"Veličina nema plafon", napisao je Đoković na Instagramu uz objavu u kojoj Englez bilježi istorijski rezultat.
Nije novost da Novak i Roni imaju jako dobar odnos i uzajamni su fanovi jedan drugog, pa srpski as nije želio da propusti priliku da mu se još jednom pokloni.
Cijela porodica Đoković izuzetno poštuje Ronija, a Đoković je jednom prilikom istakao da bi volio da odigra partiju snukera sa najboljim svih vremena.
"Ja sam njegov fan. Počeo sam da gledam snuker zbog njega, kao i moj otac Srđan. Gledao sam samo Ronija. Popričali smo prvi put i bilo je sjajno. Drago mi je što je došao da me gleda i nadam se da ćemo odigrati neku partiju snukera. Oprobao sam se, nisam toliko dobar u tome", našalio se Đoković tada.