Moiz Kuame ušao je u istoriju tenisa kao treći najmlađi igrač koji je pobijedio na Mastersu, a zbog Novaka Đokovića je ostao bez riječi.

Moiz Kuame - dobro zapamtite to ime. Radi se o mladom francuskom teniseru koji ima ogroman potencijal i mogao bi u budućnosti da bude veliki igrač. Rođen je 6. marta 2009. godine, ispisao je istoriju tenisa i obratio se svom idolu Novaku Đokoviću. Sve to uspio je na turniru u Majamiju.

Srušio je Zakarija Svajdu poslije preokreta (5:7, 6:4, 6:4) i postao najmlađi igrač (17 godina i 13 dana) još od Rafe Nadala koji je sa 16 godina i 343 dana upisao prvu pobjedu na nekom od turnira iz Masters serije. Kada je stao pred kamere otkrio je da mu je pisao najveći svih vremena.

"Imam jednu malu tajnu. Poslije pobjede mi je Novak poslao poruku. Mnogo sam nervozan. Ne znam šta da odgovorim. Mnogo sam nervozan trenutno. Imate li neki savjet za mene?", upitao je Kuame tokom intervjua koji je dao za "Tennis Channel".

Stiv Vajsman radio je taj intervju i rekao mu je da se zahvali Novaku na poruci, pa ga je pitao i šta mu je to Srbin napisao.

"Bilo je nešto u stilu 'Veliki meč danas, čestitam ti. Nadam se da ćeš dogurati daleko na turniru'. Nešto tako je napisao. Hvala ti Novače. U stvari ne. Hvala ti, idolu moj", nasmijao se Kuame.

"Bože, ovo je previše za mene"

Supertalentovani teniser nema toliko iskustva u razgovoru sa medijima, tako da ne zna da sakrije emocije. Vidjelo se to kada ga je pitao da li je imao priliku da upozna Đokovića.

"Nisam ga upoznao nikada, to je moj san. Zamislite da vam vaš idol pošalje poruku. Bože... Ovo je previše za mene. O moj Bože", zaključio je Kuame sa osmijehom. Njegov rival u drugom kolu biće Jirži Lehečka (Češka) koji je bio slobodan na startu.