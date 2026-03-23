Iga Švjontek je posle velike krize i serije poraza odlučila da završi saradnju sa trenerom Vimom Fisetom.

Iga Švjontek upala je u veliku krizu. Porazi se ređaju, izgubila je u drugom kolu turnira u Majamiju i odmah posle tog poraza riješila je da krene sa "čišćenjem" u svom timu. Prvi je otkaz dobio njen trener Vim Fiset posle oko godinu i po dana zajedničke saradnje.

"Ponekad u životu i sportu dođu ovakvi momenti. Majami je bio pun izazova za mene, osjećam razočarenje, ogorčenost i odgovornost da pružam dobre partije na terenu. Naučila sam dosta važnih lekcija. Kada sve to kažem, posle višemjesečne saradnje sa svojim trenerom odlučila sam da je vrijeme da Vim Fiset i ja krenemo različitim putem. Bilo je intenzivno, puno izazova i zahvalna sam na sve što je učinio za mene. Hvala ti na izdvojenom vremenu i svim lekcijama koje si me naučio. Želim ti sve najbolje i na ličnom i na profesionalnom nivou", napisala je Iga na Instagramu.

Mnogi njeni fanovi su primijetili i da ima čudan odnos sa svojim psihologom Darijom Abramovič, ali će ona ostati u timu.

"Ostatak mog tima ostaje nepromijenjen. Znam da imate mnogo pitanja, ali ću vam se javiti kada bude pravo vrijeme za to. Sada uzimam momenat za sebe ,da prođem kroz cijelo ovo iskustvo i da se spremim za sledeće poglavlje. Prosto, korak po korak, jer često ponavljam - ovo je maraton, ne sprint. Hvala vam svima na podršci i vidimo se uskoro", zaključila je Iga Švjontek.