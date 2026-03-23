Karlos Alkaraz nije uspio ni da se približi rekordu Novaka Đokovića i već je postao nervozan zbog toga.

Izvor: Twitter/Tennis Tv/ Screenshot

Najbolji teniser svijeta Karlos Alkaraz neće osvojiti nijedan masters turnir u Americi. Vidjeli smo da je u Indijan Velsu izgubio u polufinalu od Danila Medvedeva, dok je još slabije izdanje imao u Majamiju gdje ga je u trećoj rundi zaustavio Sebastijan Korda, odigravši nestvaran meč (6:3, 5:7, 6:4).

Nije navikao Alkaraz na takav otpor, iznenadio se kvalitetom tenisa koji je pružio Korda, tako da je još jednom pokazano da su rekordi koje je ispisivao Novak Đoković - "sa druge planete".

Do prije nekoliko dana pričalo se o tome kako će Alkaraz oboriti rekord Novaka Đokovića po broju mečeva bez poraza u jednoj kalendarskoj godini (41), da bi već na trećem turniru koji je Španac igrao - doživio poraz. Odmah poslije toga još jedan, pa će se sad pričati o krizi, umjesto o rekordima.

"Iskreno, nije baš prijatno. Pomalo je iritantno...", rekao je snuždeni Karlos Alkaraz poslije meča: "Ali, znate, morate na kraju to da prihvatite. Morate da nastavite dalje i da date sve od sebe".

"Imam mnogo oružja. Mnogo stvari mogu da uradim na terenu, da pokušam da ga učinim neugodnim. Danas, iskreno, nisam uspoda pronađem taj način. Ali znam da će od sada igrati tako protiv mene. Moram da budem spreman. Iako je igrao, rekao bih, iznad svog uobičajenog nivoa, bio sam tu. Mnogo je bilo 30-30 situacija. Mnogo je bilo 40-40. Mnogo brejk lopti... Nisam ih iskoristio, ali moram da gledam iz tog ugla i da za sljedeće mečeve razmišljam tako da će igrati na tom nivou i da ću imati svoje šanse. Pokušaću da budem bolji u tim trenucima i na tim poenima. Pokušaću da im ne dozvolim da ostanu u meču. Pokušaću da ih gurnem do krajnjih granica još više", zaključio je Alkaraz.

Ovo znači da će Alkaraz izgubiti malo prednost u odnosu na Janika Sinera, ali mu prvo mjesto na ATP listi nije ugroženo pred sezonu na šljaci.