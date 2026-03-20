Karlos Alkaraz je pred početak turnira u Majamiju odlučio da ode na košarkašku utakmicu i tamo se sreo sa Lukom Dončićem koji je odigrao fantastičan meč.

Luka Dončić odigrao je meč za istoriju, prvi put je u dresu Lejkersa napravio pravi šou i u pobjedi protiv Majamija (134:126) je ubacio čak 60 poena. Bio mu je to drugi najefikasniji meč u NBA karijeri, a sve to je tik pored terena gledao Karlos Alkaraz. Španski teniser došao je na NBA meč uoči početka turnira u Majamiju

Čim se završio meč španski as se pozdravio sa Dončićem. Razmijenili su par riječi, možda čak i na španskom pošto ga obojica govore dosta dobro. Posle toga su se slikali i Luka je otišao u svlačionicu. Na neki način je Karlos kopirao Novaka Đokovića koji je u Los Anđelesu gledao meč Dončića protiv Sakramenta. Posle toga je bio i na njegovoj rođendanskoj proslavi.

Alkaraza sada čeka pravi spektakl pošto će u drugom kolu turnira u Majamiju igrati protiv Žoaa Fonseke. Brazilca koji je nedavno umalo izbacio Janika Sinera u Indijan Velsu. Publika sa velikim nestrpljenjem čeka taj okršaj koji bi trebalo da počne oko ponoći po našem vremenu.