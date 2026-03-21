Španski teniser Karlos Alakaraz sjajnom partijom je otvorio Masters u Majamiju.

Španski teniser Karlos Alkaraz savladao je Brazilca Žoaa Fonseku lakše nego što se očekivalo, u drugom kolu Mastersa u Majamiju rezultatom 6:4, 6:4. Iako ga mnogi vide kao nekoga ko bi mogao da se umiješa u dominaciju Alkaraza i Sinera, očigledno mladi Fonseka još uvijek nije dostigao nivo najboljih.

Španac nije dozvolio nijedan brejk rivalu, tjerao ga je na greške i prilično rutinski slavio. Bio mu je potreban samo po jedan brejk u oba seta, dok je Fonseka osjetio na svojoj koži kako izgleda kada je prvi reket svijeta u dobrom raspoloženju.

Alkaraz je minimalno griješio, preuzimao inicijativu u svakom poenu i nema sumnje da mu je krajnji cilj osvajanje titule na Floridi. S druge strane, Janik Siner još uvijek nije odigrao svoj meč, a prvi izazov biće mu Damir Džumhur.

Šta je Alkaraz rekao nakon pobjede?

Na konferenciji za medije Karlos Alkaraz je preuzeo ulogu mentora i bez ustručavanja poručio mladom Brazilcu šta treba da radi ako želi da bude konkurentan najboljima.

Pomalo neočekivano, publika je bila naklonjenija Fonseki, uprkos tome što Alkaraz važi za jednog od najomiljenijih tenisera na turu. Na stadionu je bilo dosta brazilskih navijača koji su mu pružili dodatnu podršku.

"Želio bih da kažem da publika nije bila protiv mene; oni su jednostavno podržavali njega. Mislim da je to velika razlika. Bili su prilično fer tokom većeg dijela meča, samo su navijali za Žoaa kada je to bilo potrebno. Atmosfera je bila fantastična, zaista sam uživao. Nisam želio nikoga da ućutkam, već da igram svoju igru, radim svoj posao i pokažem najbolji nivo, jer znam šta je Žoao sposoban na terenu. Trudio sam se da ostanem fokusiran, da ignorišem buku sa tribina i nastavim naprijed. Ponosan sam što sam u tome uspio", rekao je Španac.

Upitan da li ga je nešto iznenadilo u igri rivala, odgovorio je:

"Imate osjećaj da može da pogodi viner sa bilo koje pozicije, i to je impresivno. To me je najviše iznenadilo. Istovremeno, znam šta je sposoban da uradi – odlični udarci, puno snage."

Uslijedio je i savjet za mladog kolegu koji tek gradi put ka vrhu.

"Sjećam se kada sam igrao protiv najboljeg tenisera na svijetu, Nadala, u Madridu, kada sam tek počinjao. To iskustvo mi je mnogo pomoglo – dalo je mom timu jasne smjernice na čemu da radimo. Siguran sam da su i on i njegov tim prikupili važne informacije koje će sada analizirati i primijeniti na treningu. Vidjeće šta treba da unaprijede i kako da se nose sa određenim situacijama", rekao je Alkaraz i dodao:

"Mnogo me podsjeća na mene u njegovim godinama, kada sam tek dolazio na tur. Rekao bih da treba da nauči da bira pravi udarac. Ponekad griješi, čak i kod lakih lopti, jer ne donosi najbolje odluke u tim situacijama. Uvjeren sam da će to popraviti u skorijoj budućnosti. Mečevi protiv prvog i drugog tenisera svijeta na uzastopnim turnirima pružiće mu potrebne odgovore i sigurno ćemo uskoro vidjeti njegov veliki napredak."