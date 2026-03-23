Karlos Alkaraz ušao je u seriju poraza poslije dobrog početka sezone.

Izvor: DAX TAMARGO / Shutterstock Editorial / Profimedia

Karlos Alkaraz započeo je novu sezonu serijom pobjeda, ukupno ih je bilo 16. Jurio je rekord Novaka Đokovića i onda je uslijedio krah. Doživio je dva šokantna poraza, prvo u polufinalu Indijan Velsa od Danila Medvedeva, pa je u trećem kolu Majamija izgubio od Sebastijana Korde - 6:3, 5:7, 6:4.

Upao je prvi teniser svijeta u krizu i na oba turnira u Americi je završio takmičenje mnogo ranije nego što se očekivalo. Ni na jednom turniru nije uspio da dođe ni do finala. Zanimljivo je i da je ovo Kordi druga pobjeda protiv Karlosa u karijeri.

U prvom setu nije bilo brejkova sve do osmog gema kada je Korda iskoristio svoju drugu brejk loptu, pa je potvrdio u svom servis gemu i došao do vođstva (6:3). Započeo je Sebastijan odlično i drugi set, napravio brejk prvi i vodio je sa 5:3 i servirao za meč. Alkaraz se nije predao, osvojio je četiri gema u nizu i sa duplim brejkom izjednačio u setovima (7:5).

U trećem setu su obojica bili sigurni na svoj servis sve do sedmog gema kada je Korda napravio jedini brejk u setu i poslije toga realizovao drugu meč loptu za veliku pobjedu. U narednom kolu igraće protiv boljeg iz meča između Karena Hačanova (Rusija) i Martina Landalusa (Španija).