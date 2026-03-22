Najbolji rukometaši Crne Gore savladali su Finsku 30:26 u revanšu kvalifikacija i izborili plasman u baraž za Svjetsko prvenstvo, gdje ih očekuje duel sa selekcijom Slovenije.

Izabranici Didijea Dinara potvrdili su prednost iz prvog meča u Vanti (36:32) i ukupnim rezultatom bez većih problema eliminisali rivala sa sjevera Evrope.

Nakon početnog vođstva Finske (2:0), utakmica u Bemaks areni protekla je u znaku potpune kontrole “lavova”. Crna Gora je brzo preuzela inicijativu i do kraja meča držala sigurno vođstvo.

Na poluvremenu je rezultat bio 16:13, identičan kao i u prvom susretu, a ključni period uslijedio je sredinom drugog dijela kada je naš tim stekao nedostižnih 24:17.

Do kraja susreta igralo se u mirnijem ritmu, a priliku da debituje u dresu sa državnim grbom dobio je Emir Đulović, što je publika nagradila velikim aplauzom.

Crna Gora je tako bez većih oscilacija privela meč kraju i potvrdila kvalitet protiv Finske, ali će za plasman na Svjetsko prvenstvo morati da pruži još bolju igru protiv znatno jačeg rivala – Slovenije.

Najefikasniji u našem timu bio je Miloš Vujović sa pet golova, dok je značajan doprinos dao i golman Nebojša Simić sa osam odbrana u prvom poluvremenu.

Baraž mečevi protiv Slovenije odlučiće o tome hoće li “lavovi” izboriti mjesto na Svjetskom prvenstvu naredne godine.