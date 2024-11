"Ima li smo jasan plan i strategiju utakmice, kao i konkretne zadatke koje je trebalo ispuniti.

Izvor: Printscreen/Facebook/Rukometni Savez Crne Gore

Didije Dinar će debi na klupi rukometaša Crne Gore pamtiti po pobjedi.

"Bilo je važno da dobro počnemo, pripremali smo se i znali šta nas očekuje, spremali se za 7-6. Generalno smo bili dobri, ali bilo je i puno grešaka na utakmici... Ipak, ostali smo koncentrisani, a publika je bila fenomenalna", rekao je Dinar na pres konferenciji.

"Lavovi" su uglavnom vodili, imali nekoliko puta i plus četiri, ali sve je na kraju riješeno u finišu.

"Imamo iskusne igrače koji su na kraju donosili prave odluke, Nikola Matović je odbranio penal i to je bilo veoma bitno za nas, a njih je natjeralo da naprave određene greške", dodao je legendarni Francuz i dodao:

"Ima li smo jasan plan i strategiju utakmice, kao i konkretne zadatke koje je trebalo ispuniti.

"Simić je bio vrlo dobar, imao je mnogo važnih odbrana. Vrhunski je golman, a zamijenili smo ga da bi ekipa dobila novu energiju, Matović nas je pogurao u periodu kada smo zastali. To je bilo vrlo pozitivno, jer je odbranio penal, što nam je, kako sam već rekao, dalo novu energiju i podiglo samopouzdanje".

"On je veoma dobar i inteligentan igrač, izuzetan u igri jedan na jedan. Izgubio je malo snagu i to je jedan od razloga zašto nije igrao na kraju meča", objasnio je Dinar.

Meč protiv Slovačke se igra u Košicama.

"Slovačka zaslužuje poštovanje. Nema 'malih'ekipa, bićemo spremni i za njih", zaključio je Dinar.

"Važna pobjeda poslije eliminacije od Italije - ova dva boda su bitna da se prije svega psihološki podignemo, da više vjerujemo u sebe jer se vidjelo da nam je to nedostajalo pri otvorenim šutevima s obzirom na to da smo dosta promašivali", kazao je bek Dinama.

Ono što našeg "bombardera" raduje jeste što su "lavovi" kontrolisali utakmicu.

"Vodili smo skoro sve vrijeme, imali nekoliko šansi da se odvojimo na pet razlike, ali pravili smo tehničke greške koje su oni kažnjavali kontrama i lakim golovima. Vraćali su se na gol, dva, ali na kraju smo pobijedili i to je najvažnije. Sigurno to ne bismo uspjeli bez publike, drago mi je da su uz nas i kad je teško. Podržali su nas nakon eliminacije od Italije i hvala im do neba", dodao je Vujović.

Kako mu se čini rad sa novim selektorom, legendom rukometa, stručnjakom koji je prije sedam godina vodio Francusku do svjetske krune.

"Za sad je sve usper. Odradio sam samo jedan trening, za to vrijeme sve mi je djelovalo dobro. Vježbali smo neke stvari u oba smjera. Sve je novo, nove su akcije, a priprema je bila kratka i to je uticalo na izdanje protiv Finske", zaključio je Vujović.