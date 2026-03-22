Prvi put do sada Dragutin Topić pričao o tome koliko je problematičan bio porođaj njegove supruge Biljane Topić. Angelina Topić je dobila "šesticu", a onda je postala jedna od najboljih atletičarki Evrope.

Najbolja srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je ove nedelje srebro na Svjetskom prvenstvu u dvorani u poljskom Torunju, čime je nastavila "žetvu medalja" u 2026. U ozbiljnoj konkurenciji završila je iza Jaroslave Mahučik (Ukrajina), trenutno najbolje skakačice uvis, ali malo po malo - približava joj se i sprema se da je napadne.

U tome će joj pomoći otac i trener Dragutin Topić, koji je i sam prolazio kroz isto dok se takmičio u ovom sportu. Ali, priznaje da mu je današnja uloga mnogo teža - posebno jer mora da balansira između uloge oca i uloge trenera. Naći sredinu je izazov.

"Jednom prilikom sam joj rekao da moram da reagujem kao trener... To što sam ti tata i što te volim - ne znači ništa. Da bi ostvarila ono što želiš, moraš da vjeruješ u sebe i mene. Tako sam joj rekao. Ta sumnja koju sam osjećao možda nije bila na mjestu, ali sam ja počeo da sumnjam u sebe, jer sam mislio da ona sumnja u mene. To nije bio slučaj, pogriješio sam", otvoreno je rekao Dragutin Topić na RTS u emisiji "TV lica kao sav običan svijet".

"Ali, takav sam, kritički nastrojen, našao sam rješenje koje nije baš popularni i Angelina je došla do bronze prošlog ljeta, nakon psihološki teške godine i ponosan sam na nju. Iznijela je najbolju verziju sebe", ispričao je otac srpske atletičarke.

Kakav je Dragutin Topić kao otac?

"Mislio sam da ću da budem kao Nikola Kojo u 'Mi nismo anđeli', ali to je mama. Ona je bila više pogođena nekim pubertetskim razdobljima njenog života. Očevi su tolerantniji prema ćerkama nego majke. One su moje bebe, koliko god imala godina, ona je moja beba koju sam grlio kao kaktus kad je izašla iz porodilišta. Mislim da sam nježan i brižan otac, ne pretjerano zahtjevan", kaže Dragutin Topić koji se prisjeća da je za njega i suprugu Biljanu Topić rođenje Angeline Topić bilo veliki izazov.

"Nismo imali knjižice kad smo krenuli na porođaj. Mi smo profesionalni sportisti bez dana radnog staža, ali nismo znali koje su procedure da rodiš dijete. Pa smo morali na biro da se prijavimo, iako smo sportisti i imamo primanja koja nisu mala. Shvatio sam sa 35 godina da mi je život prošao, ali nemam dan radnog staža".

"Angelina je dobila šesticu"

"Nisam mnogo slavio, Biljana je imala težak porođaj. Došlo je do komplikacija", otvoreno kaže Dragutin Topić o 26. julu 2005. godine kada se rodila Angelina Topić.

"Dobila je šesticu, bila je u inkubatoru jedno vrijeme, nekih sedam dana. Nisam se mnogo veselio. Napravili smo proslavu da se to obilježi, ali nisam imao prave informacije od doktora. Ubjeđivali su naravno da će biti sve u redu, ali ta briga koja je uticala na Biljanu i mene... Hvala Bogu, sve je ispalo kako treba. Ljekari su govorili da ćemo tek u pubertetu da vidimo šta se desilo, da li su pluća u redu. Bog je veliki", dodaje Dragutin Topić i poručuje:

"Na samom rođenju se borila za sopstveni život i sada se bori za druge stvari, bori se kao lavica, rođena je u znaku lava".

Kako podnosi njen ljubavni život? Kako kaže, nije mu lako: "Srećom, taj prvi momak je i sadašnji. Nisam imao tolike brige... Ovo je možda suviše intimno, valjda se neće ni ljutiti. Ono što ne vidim, ne može da me dotiče. Prvi poljubac nisam gledao, lako sam podnio. Divni su i ne pokazuju previše emocija pred mamom i tatom. Srećan sam što nisam imao probleme te vrste", kaže Dragutin Topić i kaže da je mlađa kćerka (13 godina) sušta suprotnost Angelini.

Šta je do sada osvojila Angelina Topić?

Nacionalna rekorderka Srbije u skoku uvis (198 cm na otvorenom, 200 cm u dvorani) za sada može da se pohvali brojnim medaljama. Od zlata na EEP za juniore, do onog za mlađe seniore, preko zlata na Svjetskom prvenstvu u Limi 2024. godine u uzrastu do 20 godina... U seniorskoj konkurenciji ima bronzu sa SP u Tokiju, bronzu i srebro sa EP u Minhenu i Rimu, bronzu Dijamatske lige, pa srebro u dvoranskom EP i SP i tako dalje.

