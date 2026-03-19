Crna Gora je do pobjede došla nakon neizvjesne borbe, a otpor rivala slomljen je tek u finišu utakmice.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

I pored jako važne pobjede crnogorskih rukometaša nad Finskom u gostima 36:32, kojim su naši momci napravili veliki korak ka plasmanu u baraž za Svjetsko prvenstvo., selektor A tima Didije Dinar smatra da je bilo mnogo prostora da se poprave određeni segmenti u igri.

„Ovo je bio izuzetno važan meč za nas. Prvo poluvrijeme smo odigrali dobro, ali smo u nastavku primili previše golova. Zadovoljni smo što su nam se vratili neki igrači, kao Simić na golu i što je Vujović upisao prvu pobjedu kao kapiten. Sada moramo biti ozbiljni, kako bi se na pravi način završio ovaj dvomeč sa Fincima“, kazao je Dinar.

Revanš utakmica na programu je u nedjelju u Podgorici.