Luis Hamilton pobijedio na trci u Barseloni, kojoj je kraj označio veliki Novak Đoković.

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Sedmostruki šampion svijeta Lewis Hamilton pobijedio je na trci za Veliku nagradu Španije u Barseloni. Kada je kao prvoplasirani prošao kroz cilj sa svojim Ferarijem, zastavicom je kraj trke označio veliki Novak Đoković, specijalni gost trke i još jedan velikan svjetskog sporta.

Hamilton vozi drugu sezonu za Ferari i prvi put je pobijedio u bolidu slavne italijanske ekipe. Taktikom sa tri zaustavljanja u boksu spektakularno je završio trku sa ogromnom prednošću ispred konkurenata, ostvarivši svoju 106. pobjedu u bogatoj karijeri.

U dramatičnoj završnici iza njega vodila se velika borba između vozača Mercedesa George Russell i Kimi Antonelli, koji je odustao u 62. od ukupno 66 krugova trke u Barseloni.

To nije bilo sve, jer je, dok je Hamilton rutinski privodio posao kraju, njegov timski kolega Charles Leclerc odustao svega nekoliko trenutaka nakon Antonelija, kada se nalazio na sedmom mjestu.

U tom trenutku trka je usporena virtuelnim „sejfti karom“, nakon čega više nije bilo većih uzbuđenja na stazi. Novak Đoković je potom mogao mirno da uzme zastavicu u ruke i označi kraj jedne od najspektakularnijih trka ove sezone.

Hamilton je tako, poslije godinu i po, donio prvu pobjedu slavnom italijanskom timu i ispisao još jedno značajno poglavlje u svojoj impresivnoj karijeri.