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JK i Duško zagrljeni posle dužeg vremena: Atina i Nika blistaju od sreće, pjevačica objavila snimak sa proslave

JK i Duško zagrljeni posle dužeg vremena: Atina i Nika blistaju od sreće, pjevačica objavila snimak sa proslave

Autor Marina Cvetković
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Nekadašnji bračni par Karleuša - Tošić juče je imao razlog za slavlje, a sada je isplivao i snimak!

JK i Duško zagrljeni posle dužeg vremena: Atina i Nika blistaju od sreće, pjevačica objavila snimak Izvor: X / Jelena Karleuša

Starija kćerka Jelena Karleuša i Duško Tošić, Atina Tošić, uspješno je završila školovanje u prestižnoj privatnoj britanskoj školi.

Tim povodom organizovana je svečana ceremonija kojoj su prisustvovali članovi njene porodice kako bi zajedno obilježili ovaj važan životni trenutak. Prema saznanjima izvora bliskog porodici, Jelena i Duško su tokom događaja sjedjeli zajedno, pristojno se pozdravili i ponašali se krajnje korektno.

Pjevačica je potom na društvenoj mreži Iks podijelila snimke i fotografije koji, kako su mnogi komentarisali, govore više od riječi.

Kako navodi sagovornik, čitava svečanost protekla je u prijatnoj atmosferi, bez tenzija i neprijatnih situacija, a fokus je bio isključivo na Atininom uspjehu i proslavi njenog velikog dana, prenosi "Kurir".

Mlada maturantkinja zablistala je u tradicionalnoj maturskoj odori i sa karakterističnom kapicom koju nose svi diplomci, simbolično obilježivši kraj jednog važnog životnog poglavlja i početak novih izazova koji je očekuju. Tokom svečanosti pozirala je zagrljena sa roditeljima i sestrom Nikom.

Nakon susreta sa Karleušom, Duško obrisao fotografiju sa novom djevojkom

Nakon što je objavio fotografiju sa novom izabranicom Norom, Duško Tošić iznenada je uklonio objavu, što je dodatno podgrijalo interesovanje javnosti.

Podsjetimo, javnost je nedavno imala priliku da prvi put vidi Duško Tošić u društvu nove izabranice Nore. Fotografija na kojoj su zagrljeni i vidno bliski brzo je obišla domaće medije i društvene mreže, a mnogi su je protumačili kao potvrdu njihove romanse.

Pogledajte:

Međutim, samo nekoliko dana kasnije usledio je neočekivan obrt. Fotografija koja je izazvala veliku pažnju više se ne nalazi na njegovom profilu, a da li je razlog tome susret sa Jelenom ili ne ostaje da se nagađa.

Još Karleušinih fotografija pogledajte u galeriji:

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Tagovi

Jelena Karleuša Duško Tošić JK

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