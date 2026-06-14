Policija privela više osoba nakon nesreće tokom adrenalinske aktivnosti, a trojica osumnjičenih terete se za ubistvo iz nehata.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Tragična nesreća u Brazilu izazvala je veliku pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavljen snimak na kojem se vidi kako mlada djevojka pada sa mosta tokom adrenalinskog skoka, navodno bez pravilno pričvršćenog sigurnosnog užeta.

Žrtva je identifikovana kao Marija Rodrigez iz Žandire, u brazilskoj saveznoj državi Sao Paulo. Prema navodima lokalnih i britanskih medija, studentkinja sportskog fakulteta bila je ljubiteljka adrenalinskih aktivnosti i ranije je na društvenim mrežama najavila da planira skok.

Na snimku, koji je izazvao brojne reakcije, vidi se kako djevojku preko zaštitne ograde mosta podižu tri muškarca, nakon čega dolazi do pada. Video ne prikazuje trenutak udara o tlo, ali pokazuje reakcije prisutnih koji su, prema navodima medija, tek nakon skoka shvatili da sigurnosno uže nije bilo pričvršćeno.

Prema dostupnim informacijama, kraj užeta ostao je na mostu, dok je djevojka pala sa visine od oko 40 metara. Uprkos brzoj reakciji spasilačkih službi, zadobijene povrede bile su fatalne.

Nesreći je prisustvovao i njen vjerenik, koji je doživio težak šok.

Nakon tragedije, vojna policija privela je šest muškaraca. Brazilski portal O Globo navodi da su dvojica osumnjičenih pokušala da pobjegnu, ali su locirani uz pomoć helikoptera i ubrzo uhapšeni.

Trojica osumnjičenih suočavaju se sa optužbama za ubistvo iz nehata. Istražitelji navode da grupa koja je organizovala skok nije posjedovala potrebne dozvole za izvođenje takvih aktivnosti.

„To je bio tim bez ikakvih dozvola, koji nije imao ni odobrenje da bude na toj lokaciji“, izjavio je istražitelj Andrea Dantas Levi.

Željeznički most sa kojeg je izveden skok nikada nije pušten u saobraćaj, ali je godinama poznat kao mjesto koje privlači ljubitelje adrenalinskih sportova. Iako su ovakve aktivnosti na toj lokaciji zvanično zabranjene, pojedini turistički operateri ih, prema navodima medija, i dalje promovišu i nude posjetiocima.