Danil Medvedev priznaje da tenis danas ne doživljava kao u dvadesetim godinama i da je to posljedica sazrijevanja.

Ruski teniser Danil Medvedev popravio je formu u 2026. godini i djeluje da će se opet "umiješati" u borbu za trofeje. Vidjeli smo da je osvojio titulu u Dubaiju, potom je uspio nekako da stigne na Indijan Vels i tamo je čak igrao finale sa Janikom Sinerom, međutim potpuno iskreno priznaje da više ne uživa u tenisu kao nekada.

"Da li sam uživao u svojoj igri u Dubaiju i Indijan Velsu? Jesam. Da li mi tenis uopšte donosi zadovoljstvo? Nije "ne", ali nije baš ni potpuno "da". To je nešto više od toga... Volim da radim, volim svoj posao, a moj posao je tenis. Volim da pobjeđujem. Da li mi to donosi zadovoljstvo? Zadovoljstvo je čudan pojam...", filozofski u svom stilu rekao je Danil Medvedev, pa objasnio šta ga to muči u ovim izazovnim vremenima.

"Nije kao što ljudi obično zamišljaju zadovoljstvo. Prijatno je kada ono što radiš - tvoj posao - zaista funkcioniše. 'Posao radi', to je suvišno reći. Pravo zadovoljstvo je otići na karting jednom godišnje - to je zadovoljstvo. Pojesti desert - to je zadovoljstvo. Ovo je malo drugačije - samo je lijepo kada uradiš dobar posao", dodao je Rus.

Upitan da li je to zapravo "kao 13. plata", Medvedev klima glavom i kaže:

"Tako je! Upravo tako, kao neki bonus... Trudiš se, radiš. I kada to uspije i pobediš – to je veliki bonus. Ali zašto tu nema pravog zadovoljstva? Zadovoljstvo je veoma snažno kada osvojiš turnir. To zaista jeste zadovoljstvo. Da li mi je pobjeda protiv Kalorsa juče donijela zadovoljstvo? Jeste. Ali odmah moraš da razmišljaš o sljedećem meču, oporavku, fizioterapiji, da odeš na spavanje, ustaneš, doručkuješ, popiješ sve vitamine. Tako da je to zadovoljstvo stalno na ivici. Kada osvojiš turnir, tada ima pravog zadovoljstva, da", zaključio je Medvedev.

Malo po malo, Medvedev je došao do odgovora na pitanje koje nije ni postavljao samom sebi. Istakao je da je to zbog toga što je sada stariji, ipak je u tridesetim godinama, pa je i zadovoljstvo drugačije. Sve mu je bilo drugačije nego u dvadesetim i to mu nedostaje.

"Da, bilo je drugačije. I to je potpuno normalno. I zapravo, to je čak i kul. To je ono što zadovoljstvo jeste. Sjajno je i u tridesetim, ma apsolutno fantastično", nasmejao se Medvedev.

Inače, Medvedev će igrati i na mastersu u Majamiju, ali ima novi problem jer mu je izgubljen prtljag.