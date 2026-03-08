Učenice OŠ „Radojica Perović“ osvojile su prvo mjesto na 26. Prvenstvu osnovnih škola Podgorice, potvrdivši dominaciju tokom čitavog turnira.

Izvor: MONDO

Ekipa Osnovne škole „Radojica Perović“ kroz grupnu fazu prošla je bez poraza, upisavši tri pobjede i zasluženo zauzela prvu poziciju na tabeli.

Siguran put do trofeja

Nakon odličnih partija u grupnoj fazi, u polufinalu su se sastale sa ekipom Osnovne škole „Pavle Rovinski“. Učenice OŠ „Radojica Perović“ odigrale su sigurno i disciplinovano, što je bilo dovoljno za plasman u veliko finale.

U finalnom meču protiv ekipe Osnovne škole „Štampar Makarije“ još jednom su demonstrirale kvalitet, timsku igru i borbenost, pa je zaslužena pobjeda donijela i šampionski pehar.

Konačan plasman:

OŠ „Radojica Perović“

OŠ „Štampar Makarije“

OŠ „Pavle Rovinski“

Šampionski tim

Ekipu OŠ „Radojica Perović“, koju je predvodio nastavnik i trener Nenad Živković, činile su: Irena Đokić, Ivona Đokić, Anastasija Tatić, Janja Jauković, Jana Marković, Sofija Madžgalj, Iva Ilić, Iva Šćepanović, Andrea Filipović i Itana Pejović.

Slijedi državno takmičenje

Osvajanjem prvog mjesta učenice su izborile plasman na Državno takmičenje, gdje će predstavljati glavni grad Podgoricu kao najbolja ekipa među osnovnim školama.

Njihov uspjeh još jednom potvrđuje kvalitet rada i sportski duh koji se njeguje u OŠ „Radojica Perović“.