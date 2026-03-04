Teniserka Lukrecija Stefanini dobijala je pretnje na društvenim mrežama pred meč kvalifikacija za Indijan Vels

Izvor: Screenshot/Twitter/@quindicizero

Italijanska teniserka Lukrecija Stefanini (27) doživela je neprijatnu i uznemirujuću situaciju pred nastup na velikom turniru u Kaliforniji. U noći pre meča dobila je poruku nepoznate osobe koja joj je, navodno, pretila i slala fotografiju vatrenog oružja, uz poruku da ne sme da pobedi ako želi da izbegne posledice.

Teniserka je kasnije objasnila da je poruka sadržala i lične podatke njene porodice, što je dodatno pojačalo strah i osećaj nesigurnosti. Prema njenim rečima, poruka je imala za cilj da je psihički poremeti i navede na poraz, kako bi neko putem klađenja ostvario finansijsku korist.

I pored šoka, Stefanini je odlučila da nastupi. Prijavila je slučaj teniskoj organizaciji i ljudima zaduženim za bezbednost turnira, koji su brzo reagovali i pojačali mere zaštite. Nakon meča, koji je izgubila u tri seta, istakla je da je ponosna što je uprkos pritisku dala maksimum i završila borbu do kraja.

Ovaj incident još jednom je skrenuo pažnju na problem pretnji sa kojima se suočavaju sportisti, posebno teniseri koji često igraju na nižim turnirima. U poslednje vreme zabeleženo je više sličnih slučajeva, što pokazuje da je bezbednost igrača pitanje koje zahteva ozbiljniji pristup i dodatne mere zaštite.

Šta je rekla Stefanini u obraćanju jasnosti?

"Ovde sam da snimim video kako bih vam ispričala šta mi se dogodilo noć pred meč. Oko jedan sat dobila sam poruku na 'WhatsApp' u kojoj su mi pretili ako pobedim u jučerašnjem meču, pretili su meni i mojoj porodici, spomenuli su moje roditelje, mesto gde sam rođena i poslali mi fotografiju pištolja. Snimam ovaj video i pričam o tome jer mislim da nije bilo u redu da mi se stavlja takav pritisak ili da dobijem takvu poruku", uznemireno je govorila 138. igračica sveta.

Inquietante episodio a Indian Wells: Lucrezia Stefanini ha denunciato di aver ricevuto minacce di morte su WhatsApp prima della sua sfida di qualificazioni contro Victoria Jiménez Kasintsevapic.twitter.com/500tkntSG9 — Quindici Zero (@quindicizero)March 3, 2026

Ipak, na teren je izašla i potom izgubila od Viktorije Kasintseve iz Andore (6:4, 4:6, 4:6). "Pred meč sam se osećala loše i nesigurno, ali sam odmah prijavila slučaj WTA-u, koji mi je obezbedio veću sigurnost, pratio me do automobila posle meča i bio veoma pažljiv - ceo turnir je reagovao.

Želela sam da vam to kažem, ali uprkos svemu borila sam se do kraja da pobedim meč, jer ne mogu i neću dozvoliti da me takve osobe zastraše ili utiču na moj posao. Mislim da je ovo posao, ali i zadovoljstvo i naša strast i ne mogu da verujem da su pretnje postale deo sporta. Zato nisam obraćala pažnju na poruke sa 'WhatsApp', ali sam prijavila slučaj i nastaviću to da radim ako nastave da mi šalju takve poruke", rekla je Stefanini.

