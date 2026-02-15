Jedanaesti poraz u Ligi šampiona potvrdio da će “plave” takmičenje okončati kao posljednjeplasirane

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Rukometašice ŽRK Budućnost Podgorica oprostile su se od Evrope novim porazom – u “M:tel dvorani Morača” bolji je bio Storhamar Håndball (26:22), čime je potvrđeno da će dvostruki prvak Evrope sezonu u EHF Liga šampiona završiti na posljednjem mjestu.

Bio je to 11. poraz Podgoričanki ove sezone i četvrti put u posljednjih pet godina da takmičenje završavaju već nakon grupne faze – treći uzastopno kao posljednjeplasirane.

Ekipa Zorana Abramovića imala je priliku da pobjedom preskoči norveški tim, ali je od početka meča bila u zaostatku. Nakon uvodnih 2:2, Budućnost 13 minuta nije postigla gol, što je Storhamar iskoristio da ode na 9:3, a u prvom poluvremenu imao je i maksimalnih plus šest.

U nastavku su “plave” pokušale da se vrate – u 52. minutu Nikolina Marković smanjila je na 22:19, ali bliže od toga nijesu mogle. Norvežanke su rutinski privele meč kraju i zadržale šanse za nokaut fazu.

Pred posljednje kolo i gostovanje Debrecinu, Budućnost ima tri boda i bez mogućnosti da izbjegne “fenjer”. Još jedna teška evropska sezona tako će biti zaključena narednog vikenda, uz nadu da bi od jeseni i najavljeni povratak Đurđine Jauković mogli označiti početak povratka stare slave podgoričkog velikana.