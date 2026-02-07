Podgoričanke bez imperativa, ali sa željom da ostave bolji utisak protiv evropskog prvaka

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Rukometašice ŽRK Budućnost igraju danas u Audi areni protiv Đer utakmicu 12. kola grupne faze Lige šampiona.

Zvanični prvak Evrope lider je grupe A sa 20 bodova i želi da zadrži prvo mjesto do kraja grupne faze. U dosadašnjem dijelu takmičenja Đer je ostvario deset pobjeda i samo jedan poraz.

Budućnost tri kola prije kraja ima svega tri boda i samo teoretske šanse da se domogne šestog mjesta i plasmana u nokaut fazu elitnog evropskog takmičenja.

Prvi međusobni duel ovih rivala, odigran u Podgorici, ubjedljivo je pripao mađarskom timu – 36:20 (18:6).

Utakmica u Đeru počinje u 18 časova.