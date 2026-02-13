Novak Đoković se oglasio iz Atine

Izvor: MN Press

Novak Đoković rekao je grčkim novinarima da se osjeća kao Grk, ali da mu još nedostaje znanje tamošnjeg jezika.

"Osjećam se kao Grk, ali još moram da naučim grčki. Još nisam dobar sa jezikom, nije jednostavan", kazao je Novak u razgovoru za "ANT1".

Najbolji teniser svih vremena govorio je sa novinarima u Dvorani mira i prijateljstva, gdje je pratio iz prvog reda utakmicu Olimpijakos - Crvena zvezda u košarci.

"Navijač sam Crvene zvezde, ali Olimpijakos je do nje u mom srcu. Atmosfera u dvorani na meču dva bratska crveno-bokela kluba biće nevkerovatna", kazao je Novak.

Đoković je na meču u dvorani u Pireju dobio dres plejmejkera Olimpijakosa Tomasa Vokapa, a pozdravio se i sa košarkašima Zvezde: