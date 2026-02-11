Novak Đoković odustao je od učešća na turniru u Dohi, pet dana pred početak.

Izvor: YouTube/Australian Open TV/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković donio je odluku da se povuče sa turnira u Dohi, potvrdili su organizatori. Nije to naročito iznenađenje ako se uzme u obzir da je Đoković mnogo snage i energije potrošio na Austarlijan openu, posle čega je donio odluku da dobro odmori pred naredne izazove.

Trenutno je Đoković u Milanu i Kortini, gdje zajedno sa porodicom prati Zimske olimpijske igre, a u zvaničnom obrazloženju odluke o povlačenju navodi se da je razlog "ozbiljan umor".

Turnir inače počinje u ponedeljak (16. februara), a organizatori su poručili: "Kataru ćeš nedostajati, želimo ti brz oporavak".

Gdje će Novak Đoković igrati?

Posle poraza u finalu Australijan opena, Novak Đoković nije previše pričao o planovima za dalje, a između redova saznali smo da je bio povrijeđen. Đoković na svom zvaničnom sajtu nije potvrdio koji bi to naredni turnir mogao da igra, ali je indikativno da je Indijan Vels na posteru za ovogodišnji turnir koristio upravo njega.

Kao i u poslednje dvije-tri godine fokus ostaje na grend slemovima, a manje na mastersima, tako da neće biti iznenađenje ako Đoković preskoči i Indijan Vels i Majami.